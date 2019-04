Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Birke befindet sich momentan in ihrer Vollblüte. Hasel und Erle sind bereits am Abblühen © APA/ROLAND SCHLAGER

Ganz tief aufatmen können beim Regenwetter Pollenallergiker, die es seit Wochen schon in der Nase kitzelt. Aufatmen beziehungsweise aufnehmen heißt es vor allem aber auch für Pflanzen. Denn, Regen ist Segen – beiderseits. Einerseits verhindert der Regen den Pollenflug, was zumindest eine kurze Unterbrechung der laufenden Nasen und Niesattacken bedeutet, andererseits liefert er den Pflanzen die nötige Energie und Nährstoffe, die sie in diesem Lebenszyklus so dringend benötigen.