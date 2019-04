Facebook

Die gemeindeeigenen Wohnhäuser in Judendorf werden nun nach und nach generalsaniert © Andreas Schöberl-Negishi

Im Mai sollen die thermische Sanierung sowie Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten am gemeindeeigenen Wohnobjekt Pebalstraße 33 in Leoben-Judendorf beginnen: Die Stadt nimmt für das Projekt 1,65 Millionen Euro in die Hand. Jetzt erfolgte der dafür notwendige Stadtratsbeschluss. Bis Dezember sollen die Arbeiten an dem Wohnhaus abgeschlossen sein.