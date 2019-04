Dietmar Enko (46), international ausgezeichneter Arzt, leitet seit Anfang Jänner das Institut für Chemische und Medizinische Labordiagnostik am LKH Hochsteiermark in Leoben.

Dietmar Enko, international ausgezeichneter Labordiagnostiker, ist Primar für Chemische und Medizinische Labordiagnostik am LKH Hochsteiermark in Leoben © Johanna Birnbaum

Herr Primarius Enko, Sie sind seit drei Monaten am LKH Hochsteiermark in Leoben. Wie würden Sie einem Laien Ihr Fachgebiet erklären?

Es ist eine Mischung zwischen medizinischem und naturwissenschaftlichem Wissen. Es ist ein diagnostisches Fach, und wir unterstützen alle klinischen Kollegen in der Diagnosefindung.

