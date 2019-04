Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Leobener Hauptplatz findet am Freitag, dem 12. April, von 9 bis 18 Uhr ein Kunsthandwerksmarkt statt © KK

DONNERSTAG, 11.4.

LEOBEN. Informationstag zur Kinderbetreuung. Unverbindliche Informationsgespräche rund ums Thema Kinderbetreuung, Pädagogik, Ausbildung und Berufsmöglichkeiten. Zwei langjährige Tagesmütter sind an diesem Tag anwesend und kümmern sich während des Informationsgespräches um Ihr Kind. Besonderes Highlight: Die Bepflanzung der Hochbeete vom Volkshilfezentrum. Volkshilfe Sozialzentrum, Pestalozzistraße 27, von 8 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr.

LEOBEN. Achterbahn. Plattform für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Sozialpsychiatrische Tagesstruktur (Rettet das Kind). Eine Mitarbeiterin des Vereines, Sibylle Schönwetter, die eigene Erfahrung mit einer psychischen Erkrankung hat, begleitet die kostenfreie Selbsthilfegruppe. Homanngasse 7-9. 15.30 bis 18 Uhr. Infos unter 0676-92 955 82. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

LEOBEN. Geschichtenwerkstatt - Schreiben nach eigenen Ideen. Für 8 bis 13-Jährige von 15.15 bis 17.15 Uhr. Textwerkstatt für 14 bis 19-Jährige von 17.30 bis 19.30 Uhr. Infos unter www.literaturwerkstatt.at. Stadtbücherei, Peter-Tunnerst´raße 17.

LEOBEN. „Match me if you can“. Die Dating-App-Komödie mit Nina Hartmann und Oliver Lendl. Eine Niavarani & Hoanzl Produktion. Stadttheater, Homanngasse 5, Beginn 19.30 Uhr.

LEOBEN. Jackpot - Mit neuem Fitnessprogramm nach der Kur. Sporthalle Donawitz, 9.45 bis 11.15 Uhr.

LEOBEN. Kinderyoga. Für Kinder ab 3 Jahren. Anmeldung unter 0664-925 14 18. Die Stube, Kreuzfeldweg 3/Living Campus, 17 bis 18 Uhr.

LEOBEN. Ein ungewöhnliches Osterei. Kreativworkshop für Kinder ab 8 Jahren. Voranmeldung unter (03842) 4062-408. MuseumsCenter/Kunsthalle, 15.30 Uhr.

LEOBEN. Pubertät. Wenn Erziehen nicht mehr geht. Kostenloser Vortrag im take off, Peter-Tunner-Straße 14, Beginn 18 Uhr.

TROFAIACH. Österlicher Bücherbazar. Bücher suchen, Bücher finden! Zur Stärkung gibt es Hasensaft und Hühnertrunk. Stadtbücherei, Donnerstag von 11 bis 19 Uhr. Freitag, 12. April von 7 bis 12 Uhr.

TROFAIACH. „Alte Musik in jungen Händen“. Konzert mit Schüler und Schülerinnen der Musikschule. Gespielt wird auf den unterschiedlichsten Instrumenten. Neue Musikschule, Hauptstraße, 18 Uhr.

TROFAIACH. „Tres Alegrias“ mit Anoush Apoyan. Brasilianische Lebensfreude im Museumsdepot. Alle, die auf Samba, Bossa-Nova, Afoxe, Forro, Partido Alto usw. stehen, sollten sich diese Band nicht entgehen lassen. Beginn 20 Uhr. Museumsdepot, Silvester Heider Platz 1, Kartenreservierung unter 0699-1300 52 02.

TROFAIACH. Frühgeborenentreff 9.30 Uhr. Mütter/Elternberatung um 14 Uhr. Elternberatungszentrum, Kehrgasse 43 c.