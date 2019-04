Der junge Mann hatte zuvor Erde in einem Wald in Leoben abgeladen.

© Symbolbild/Jürgen Fuchs

Schwere Verletzungen erlitt eine 64 Jahre alte Frau Donnerstagnachmittag in Leoben: Ein 21-jähriger Lkw-Lenker lud auf einer Forststraße Erde von seinem Lkw, ein sogenannter Seitenkipper, ab. Als er wieder mit dem Fahrzeug anfuhr dürfte er dann die Frau übersehen haben, die zwischen dem Lkw und der Straßenböschung vorbeigehen wollte. Der Lkw überrollte die Füße der 64-Jährigen. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle lieferte das Rote Kreuz die Verletzte in das Landeskrankenhaus Bruck ein.