Im Traumberuf Truckerin angekommen: Doris Huber und Helga Dröscher © ATV (2)

Frauen an die Fracht heißt auch heute Donnerstag um 20.15 bei den "Trucker Babes": In der Reality Soap von ATV nimmt der Zuschauer Platz am Beifahrersitz von taffen Lkw-Lenkerinnen. In der zweiten Staffel sitzen mit Doris Huber (37) und Helga Dröscher (44) auch zwei (PS-)starke Steirerinnen am Steuer.

