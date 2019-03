Das Wochenendprogramm hat für jeden Geschmack etwas im Köcher. In Leoben wird die Ausstellung "Ingenieure ohne Grenzen" eröffnet, in Mautern gibt es eine Lesung mit Johannes Silberschneider, und in St. Michael sorgt die Obersteirische Volksbühne für Lacher.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Foyer des Neuen Rathauses in Leoben wird die Ausstellung "Ingenieure ohne Grenzen" eröffnet. © KK

DONNERSTAG, 28.3.

LEOBEN. Luis aus Südtirol mit seinem neuen Programm Oschpele. Manfred Zöschg schlüpft wieder in die Rolle des Luis aus Südtirol. Kammersäle Donawitz, Beginn 19.30 Uhr.

LEOBEN. 150. Bürgerforum mit Bürgermeister Kurt Wallner. Neues Rathaus, 4 Stock. Beginn 17.30 Uhr.

LEOBEN. Ingenieure ohne Grenzen. Ausstellungseröffnung. Fotos über Leistungen auf den unterschiedlichsten Gebieten der Ingenieurskunst. Foyer Neues Rathaus, 18.30 Uhr.

LEOBEN. Widerstand und Verfolgung in der Steiermark. Buchvorstellung und Diskussion mit Heimo Halbrainer. Montanuniversität, Hörsaal Kupelwieser, 19 Uhr.

LEOBEN. Kinderyoga. Für Kinder ab 3 Jahren. Anmeldung erbeten. Die Stube, Kreuzfeldweg 3/Living Campus, von 17 bis 18 Uhr. Tel. 0664-925 14 18 oder elisabeth@carpe-diem-training.com

LEOBEN. Verein Achterbahn - Selbsthilfegruppe. Plattform von und für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat (außer an Feiertagen). Sozialpsychiatrische Tagesstruktur, Homanngasse 7-9, von 15.30 bis 18 Uhr.

LEOBEN. Jackpot. Mit neuem Fitnessprogramm nach der Kur. Sporthalle Donawitz, von 9.45 bis 11.15 Uhr.

KAMMERN. Aktionstage im Kleiderladen. „Gratis bis drei Euro“. Kleiderladen der Pfarrgemeinde Kammern, von 16 bis 18.30 Uhr.

TROFAIACH. Vortrag: Eltern unter Druck - Abschied von der Perfektion. Beginn 9.30 Uhr. Um 14 Uhr /Mütter/Elternberatung, 17 Uhr Vorbereitung auf Elternschaft. Elternberatungszentrum, Kehrgasse 43 c.

TROFAIACH. Blutspendetermin. Das Rote Kreuz bittet um Unterstützung. Rot Kreuz- Stelle, von 15 bis 19 Uhr.

TROFAIACH. Tower of Songs. Mitwirkende: Alokesh Chandra und Ed Feldman. Der Trofaiachwirt, Hauptstraße 48, 19.30 Uhr.