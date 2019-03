Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die ARA-Flugrettung betreibt Standorte in Fresach nahe Villach und in Reutte in Tirol. In Spielberg hätte sie die Option auf ein Grundstück gehabt, die nun aber hinfällig ist © ARA Flugrettung

Lange sah es so aus, dass der dritte Notarzthubschrauber-Stützpunkt für die Steiermark im Bezirk Murtal entstehen könnte. Wie berichtet, hat aber der ÖAMTC den Zuschlag erhalten und wird den Standort in St. Michael errichten. Der Konkurrent war die ARA-Flugrettung, die nach einer vom Bundesverwaltungsgericht abgelehnten Beschwerde aus dem Rennen ist. Hätte die ARA den Zuschlag bekommen, wäre der Standort mit größter Wahrscheinlichkeit in Spielberg entstanden, dort gab es Insidern zufolge bereits Optionenverträge auf ein Grundstück im Bereich der S-36-Abfahrt zum Red-Bull-Ring.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.