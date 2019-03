Facebook

Am Hubschrauberstützung des C12 beim Flughafen Thalerhof © Jürgen Fuchs

Schon vor mehr als einem Jahr hatte Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ) angekündigt, dass die Steiermark 2019 einen dritten Notarztstützpunkt bekommen werde. Der Betrieb wurde europaweit ausgeschrieben, zwei Bewerber ritterten bis zuletzt um den Zuschlag: Der ÖAMTC, der mit der Christophorus-Flugrettung bereits die beiden anderen steirischen Stützpunkte betreibt, und die Flugrettung ARA, die in Kooperation mit dem ARBÖ in Kärnten und in Tirol fliegt.

