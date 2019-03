Ein Zuständigkeitsbeschluss soll beim nächsten Termin am 21. Mai fallen.

Ein Zivilrechtsprozess des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) gegen den VW-Konzern nach dem Dieselskandal hat am Freitag in Leoben begonnen. Der Richter startete allerdings nicht direkt in die Materie, sondern klärte vorerst den Fahrplan, denn offen ist noch, ob er als Einzelrichter zuständig ist. Laut Gerichtssprecher Harald Laundl ist der Richter gewillt, die Verhandlung zu führen.