Hans Rabl prägte als Leiter der Chirurgie am LKH Hochsteiermark in Leoben 18 Jahre lang die Entwicklung dieser Abteilung, die einen ausgezeichneten Ruf genießt.

Hans Rabl ist seit 2001 Leiter der Chirurgie in Leoben und geht mit Ende Juni 2019 in Pension © Johanna Birnbaum

Als Hans Rabl am 12. Jänner 2001 offiziell als neuer Primarius der Abteilung für Chirurgie am LKH Leoben vorgestellt wurde, wünschte ihm Ingomar Mutz, damals ärztlicher Direktor, „ein scharfes Skalpell und genesende Patienten“. Beides hat der gebürtige Judenburger, dessen Vater und Großvater aus Leoben stammten, immer beherzigt. Ende Juni geht Rabl als Leiter des Chirurgie in Leoben in Pension. Als Chirurg wird er aber weitermachen, wie er in einem Gespräch in Graz erzählt.