Iron Road for Children – das markenoffene Benefizbikertreffen in Leoben – wartet heuer im Juli mit einem noch größerem und noch familienfreundlicherem Programm auf.

Iron Road for Children war auch 2018 ein Magnet, der nicht nur Biker aus ganz Österreich anzog © IRFC

Wie vorsichtig man mit Superlativen umgehen sollte, zeigt eindrucksvoll das Biker-, Vespa- und US-Car Festival „Iron Road for Children“. Heuer geht das markenoffene Benefizbikertreffen zum dritten Mal in Leoben in Szene. Und obwohl das Team um Flora Adelmann, Mike Reiter, Philipp Maier und Andy Bäuchl bereits im vergangenen Jahr Maßstäbe gesetzt hat, wollen die vier für 2019 noch höher hinaus.