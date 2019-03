Facebook

Bis 3 Uhr Früh waren acht Feuerwehren beim Brand in einem Müll-Recycling-Unternehmen in St. Michael im Einsatz © Repro: Kleine Zeitung

Genau um Mitternacht in der Nacht auf Freitag wurde ein Brandalarm bei einem Müllrecycling-Unternehmen in St. Michael am Murfeld gleich neben der Bundesstraße ausgelöst. In einem Müllbunker für Elektroschrott war ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr St. Michael rückte sofort aus, und auch die Feuerwehren St. Stefan, Kaisersberg, Kraubath, Madstein-Stadlhof, Leoben-Stadt und Leoben-Göss sowie das Atemschutzfahrzeug aus Donawitz waren beim Löschen im Einsatz.

