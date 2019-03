Facebook

Die Reichensteinhütte wird 2019 weiter saniert © Bergrettung Vordernberg

Eine der Dauerbaustellen des Alpenvereins Leoben ist die Leobnerhütte. Schon der Start in das neue Jahr 2019 war alles andere als einfach, wie Renate Käfer erklärt. „Unsere Materialseilbahn war wieder kaputt. In mehreren Arbeitseinsätzen konnte sie wieder hergerichtet werden“, sagt Käfer. In der Zeit habe Hüttenwirt Hermann Leitner alles Notwendige mit Helfern zu Fuß auf die Leobner Hütte transportieren müssen. „Überhaupt hat Leitner im vorigen Jahr mit Helfern Vieles in Angriff genommen“, freut sich Käfer.