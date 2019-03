Europäisches Jugendparlament Junge, europäische Vielfalt diskutiert in Leoben

Facebook

Untergebracht sind die Jugendlichen im Living Campus Leoben, diskutiert wird auf der Montanuniversität: für ein friedvolles Europa © KK

Jugendliche aus der Region und unterschiedlichen Ländern Europas treffen sich von 1. bis 3. März in Leoben. Die 80 jungen Leute machen das aber nicht, um bei den frühlingshaften Temperaturen einen Kaffee am Hauptplatz zu genießen. Sie sind gekommen, um zu reden. Über Politik. Denn sie nehmen am Kongress des Europäischen Jugendparlamentes teil, der das erste Mal in der Obersteiermark stattfindet.