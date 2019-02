Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Vorstand: Martin Moder, Manuel Zötsch, Julian Zötsch, Laura Kogler, Michael Sallfelner, Patrick Hebenstreit, Christian Kühberger, Nico Mitterer © KK

Nach zwei Jahren Pause ist sie wieder da, in neuer Besetzung und mit ganz viel Entschlossenheit und Motivation im Gepäck – die Landjugend Kammern.

Auf einer Geburtstagsfeier entstand unter ein paar jungen Leuten die Idee einer Neugründer der Landjugendgruppe. Gesagt getan: „Bald darauf haben wir bei einer Sitzung mit Vorsitzenden der Landjugend Steiermark erfahren, was es bedeutet, eine Gruppe neu zu gründen, welche Aufgaben auf uns zukommen und wo wir anpacken müssen. Davon waren wir sofort begeistert“, berichtet Laura Kogler, die Leiterin der Landjugend Kammern, die mit ihren 15 Jahren in eine sehr verantwortungsvolle Rolle schlüpft. Obmann ist Michael Sallfelner.