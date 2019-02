Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die zwei Wochen alten Ziegen begeistern die kleinen Besucher © Sarah Ruckhofer

Im Preggraben in der Gemeinde St. Margarethen bei Knittelfeld betreibt die Familie Koller den „Familienerlebnispark Murtal“. Vor wenigen Tagen startete man nach der Winterpause in die bereits neunte Saison – mit tierischem Nachwuchs, wie Chef Günter Koller berichtet.

Zwei entzückende Ziegen-Babys erblickten vor zwei Wochen das Licht der Welt, die Kleinen sind schon jetzt die Stars bei den Besuchern. Insgesamt leben in Preg, übrigens dem einzigen Tierpark der Region, rund 120 Tiere. Lamas, Ponys, Zwerg-esel, Ziegen, Schafe, Gänse, Vögel, Meerschweinchen, Kaninchen oder Pfaue: „Viele unserer Tiere sind sehr zutraulich, die Besucher schätzen den direkten Kontakt zu den Tieren“, so Koller. Neben dem Tierpark führt die Familie auch die „Leibminger Hütte“ samt Spielplatz. Geöffnet hat der Erlebnispark von Dienstag bis Sonntag ab 10 Uhr, Montag ist Ruhetag.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.