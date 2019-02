Das Duo Lila & Sue aus Trofaiach steckt mitten in den Proben für das erste große Solokonzert mit Gesang und Gitarre am 28. Februar.

Tower of Songs in Trofaiach

Susanne Steinkellner (l.) und Anita Wolfgruber fiebern ihrem ersten großen Soloauftritt in Trofaiach entgegen © Walter Steinkellner

Aufgeregt sind sie schon jetzt, die beiden Trofaiacherinnen Susanne Steinkellner (49) und Anita Wolfgruber (39). Schließlich naht ihr erstes großes Solokonzert in Riesenschritten. Sie werden am Donnerstag, dem 28. Februar, im Rahmen der Konzertreihe „Tower of Songs“ in Trofaiach auftreten. Diese Konzertreihe, veranstaltet von "Art Mine", existiert seit 2014 und bietet nationalen und internationalen Musikern sowie Profis und Newcomern eine Bühne.

