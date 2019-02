Gerd Bacher startet am Freitag, dem 22. Februar, mit seinem „Tanzcafé für Junggebliebene“ in einer neuen Location – den Kammersälen Leoben-Donawitz.

Gerd Bacher (71) aus Leoben ist seit Jahrzehnten ein leidenschaftlicher Tänzer © Andreas Schöberl-Negishi

Wer gerne sein Tanzbein schwingt, ist bei Gerd Bachers „Tanzcafé für Junggebliebene“ in Leoben bestens aufgehoben. Zwischen Discofox und Steirisch ist am Tanzparkett alles in feiner Harmonie vereint. „Und wir haben immer Livemusik“, betont Bacher, der die organisatorischen Fäden bei dem Projekt zieht – mit Silke Oswald vom Sozialreferat der Stadtgemeinde Leoben und deren Team.