In Trofaiach arbeitet man seit der Schließung des Jugendzentrums an einem neuen Konzept für die Jugendbetreuung.

Jugendliche sind in Trofaiach aufgerufen, mit Ideen und Eigenverantwortung mitzugestalten © SUJET KK

Andrea Walenta Redakteurin Mehr von Andrea Walenta

Während man in Leoben über zwei Jugendzentren verfügt – dasund das– gibt es in Trofaiach kein Jugendzentrum mehr. Und das hat einen Grund. Das ehemalige Jugendzentrum auf der Gladen wurde Ende September 2017 geschlossen. Gründe für die Schließung waren damals: Das Gebäude, das in die Jahre gekommen war und rückläufige Besucherzahlen. Deshalb haben sich die Verantwortlichen damals für eineentschlossen.