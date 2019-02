Facebook

Rudi Schöller leitet den diesjährigen Literaturworkshop an der HAK Eisenerz. In Trofaiach begeisterte er schon 2016 sein Publikum © Grill

Thomas Maurer war schon da, ebenso wie Günther Lainer, Monica Weinzettl und auch Thomas Stipsits. Allesamt Mitglieder der erfolgreichen Ratesendung „Was gibt es Neues“, allesamt erfolgreiche Kabarettisten und Lehrende an der HAK Eisenerz. Ja, wirklich.

Im Rahmen des mittlerweile bereits zur kreativen Tradition gewordenen Literaturworkshops an der Schule erarbeiteten die Künstler mit Schülern in zwei bis drei Tagen ein abendfüllendes Programm.

Im heurigen Jahr wird Rudi Schöller den Workshop von 25. bis 27. Februar leiten. Er ist auch seit Kurzem im „Was gibt es Neues“-Team und bekannt als stummer „Vormärz“ in „Wir sind Kaiser“ mit Robert Palfrader.

