Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Trofaiach gibt es jede Menge Gründe, zu feiern © Freisinger

Sanft werden sich erste Vorboten des Jubiläumsjahres „40 Jahre Stadt Trofaiach“ ab März abzeichnen. Auf sozialen Medien und auf der Homepage wird das Trofaiacher Logo als die digitale Visitenkarte der Stadt in leicht adaptierter Form erscheinen – mit einem Hinweis auf das 40-Jahr-Jubiläum. Sanft und behutsam will Bürgermeister Mario Abl die Trofaiacher auf den festlichen Schlusspunkt hinführen, der Anfang November gesetzt werden soll. Ein im positiven Sinne „dickes Ende“ also, an dem die Bewohner rege Anteil nehmen sollen.