Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schüler als Junglehrer an der HLW Leoben mit Schulsprecher Julian Gulnbrein (2.v.r.) © HLW Leoben

Unterricht einmal anders erlebten die Jugendlichen der HLW Leoben am ersten Peer-Teaching-Day der Schule. Erstmals schlüpften 16 Schülerinnen und Schüler in die Lehrerrolle und unterrichteten jeweils eine Stunde in zwei verschiedenen Klassen. Die Palette der Fächer reichte von Biologie über Geschichte, Musik, Spanisch, aber auch Rechnungswesen und Mathematik bis hin zu Kommunikations- und Mediendesign.