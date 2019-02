Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Tiefgarage unter dem Leobener Hauptplatz war in den vergangenen Wochen wieder immer stark verschmutzt © Andreas Schöberl-Negishi

Leere Flaschen, Essensreste, Zigarettenstummel. Übler Geruch nach Urin und entsprechende nasse Flecken. Und immer wieder Jugendliche, die es sich fast zu jeder Tages- und Nachtzeit zwischen parkenden Fahrzeugen gemütlich machen. „Außerdem wird gekifft in der Tiefgarage, was das Zeug hält. Manchmal kann man die Wolke schon riechen, wenn man oben am Hauptplatz die Tür bei dem Abgang aufmacht“, sagt ein Autofahrer, der sein Fahrzeug auch in der Tiefgarage der Stadtwerke unter dem Leobener Hauptplatz abgestellt hat.