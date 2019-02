Kleine Zeitung +

Michael Vogel Trabocher hat die Bratpfanne gegen das Surfbrett getauscht

Er ist in Leoben aufgewachsen, hat in Leoben Koch gelernt und ist Inhaber einer Surfschule in Deutschland, Eigentümer einer Snowkiteschule am Achensee im Tirol und hat sein eigenes Reiseunternehmen.