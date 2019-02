Beim zehnten Jobday an der Polytechnischen Schule in Leoben können Schüler und Unternehmer Kontakte für die Zukunft knüpfen.

Paul Neugebauer, Direktor der Polytechnischen Schule in Leoben © KK

Er hat sich gut entwickelt, der Jobday an der Polytechnischen Schule in Leoben. Hat man vor zehn Jahren mit sechs teilnehmenden Betrieben begonnen, so sind morgen beim zehnten Jobday 30 Unternehmen dabei, die ihren Betrieb präsentieren und künftigen Lehrlingen Einblicke in die Arbeitswelt bieten.

„Ziel der PTS Leoben ist es, unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf den Berufseinstieg vorzubereiten. Wir unterstützen unsere Jugendlichen bei der Lehrplatzsuche und bieten Burschen und Mädchen gezielte Hilfe, Kontakte zu den lehrlingsausbildenden Betrieben der Region zu knüpfen“, erklärt Paul Neugebauer, Direktor der PTS.

Der Mangel an Lehrlingen habe die Polytechnische Schule veranlasst, auf Wirtschaftsbetriebe zuzugehen und gemeinsam vor allem mit den Klein- und Mittelbetrieben eine Werbekampagne für die Lehre zu starten.