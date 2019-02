Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Reisefotograf Wolfgang Fuchs hält seinen Neuseeland-Vortrag in Trofaiach © Wolfgang Fuchs

Es liegt am anderen Ende der Welt und ist für viele ein Sehnsuchtsland: Neuseeland. Auch der Reisefotograf Wolfgang Fuchs nennt es das schönste Land der Welt. Wegen der großen Nachfrage startet er mit seiner Mulitmedia-Show „Neuseeland – das Paradies hat einen Namen“ eine zweite Runde: „Wir gehen in Städte und Orte, in denen wir bisher mit unseren Vorträgen noch nicht waren.“ Der Auftakt findet am Donnerstag, dem 7. Februar, um 19.30 Uhr im Dorfhof Markt Hartmannsdorf statt. Am Montag, dem 11. Februar, gastiert Fuchs auch in Trofaiach (siehe Infokasten).

Um die perfekten Motive für seine bildgewaltigen Vorträge zu bekommen, bereist Fuchs die jeweiligen Ländern oft monatelang gemeinsam mit seiner Familie. Dabei wird nichts dem Zufall überlassen. „Die Qualitätsschiene hat sich bewährt“, ist Fuchs überzeugt. Das betrifft auch Vertonung, Texte und Musik, die in London und Deutschland komponiert wird.

Künftig wird er sich seinem aktuellen Thema länger widmen können und den Ein-Jahres-Rhythmus aufgeben. „Ich werde in Zukunft alle zwei Jahre eine neue Show machen“, verrät Fuchs.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.