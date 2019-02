Walter Ondrich (68) aus Leoben gründete eine Parkinson-Selbsthilfegruppe, bei der er seine eigenen Erfahrungen mit anderen teilen will.

Selbsthilfegruppe in Leoben

Walter Ondrich aus Leoben (68) © Andreas Schöberl-Negishi

Das Lachen hat Walter Ondrich nicht verlernt. Zum Glück. Trotz aller Schwierigkeiten geht er mit Zuversicht und Energie in jeden neuen Tag. Vor drei Jahren habe er selbst herausgefunden, dass er Parkinson hat, erzählt der 68-Jährige. Eine Erkenntnis, die sein Leben vollkommen veränderte. „Es gibt für mich ein Leben vor und ein Leben nach Parkinson“, so Ondrich, der jetzt eine Selbsthilfegruppe an den Start bringt. Das koste ihn zwar viel Energie, er sei sich aber sicher, dass das wichtig ist, es zu tun.