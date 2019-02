Der Stadtrat von Leoben gab in seiner jüngsten Sitzung wieder Geld für wichtige Investitionen in die Infrastruktur frei.

An dieser Stelle wird die Proleberbrücke im Leobener Stadtteil Lerchenfeld andocken © Andreas Schöberl-Negishi

In die weitere Sanierung von Gemeindestraßen wird die Stadt Leoben heuer 442.000 Euro investieren. Dieses Geld wurde nun vom Stadtrat freigegeben. Die Sanierungsarbeiten wird der Wirtschaftshof der Stadt selbst erledigen. Das schlägt sich mit 380.000 Euro zu Buche. Die Materialkosten machen die restlichen 62.000 Euro aus. Im Jahr 2019 sind die Straßen in Hinterberg, Schladnitz, Göss sowie in Teilen von Leitendorf dran.