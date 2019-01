Ein militärischer Festakt auf dem Leobener Hauptplatz, das erste Bezirkseisschießen für Frauen in St. Peter sowie ein interessanter Konzertabend im Stadttheater sind nur einige Programmpunkte des kommenden Wochenendes.

Am Freitag, dem 1. Februar, werden auf dem Hauptplatz Leoben in Anwesenheit von Verteidigungsminister Mario Kunasek und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer 540 Rekruten angelobt © Jürgen Fuchs

DONNERSTAG, 31.1.

LEOBEN. Menschenrechte aus Sicht der Leobener und Brucker Jugend. Ausstellung, gestaltet von Schülerinnen und Schülern des BG/BRG Leoben Neu und BG/BRG Bruck an der Mur. BG/BRG, Moserhofstraße 5, von 8 bis 16 Uhr.

LEOBEN. Spiritual Thursday. Abendmesse für alle, die das Licht Gottes auf neue Art spüren wollen. Mitgestalter: Admonter Quartett. Anschließend Agape bei Wein und Brot. Waasenkirche, Badgasse 10, 18.30 Uhr.

LEOBEN. Denn die Kunst ist die Tochter der Freiheit. Ausstellung von Bernadette Jammerbund. Neues Rathaus, Erzherzog Johann-Straße 2, von 8 bis 16 Uhr. Tel. (03842) 40 62-442.

LEOBEN. Tango Asi. Konzertabend mit fünf außergewöhnlichen Musikern, die aus der österreichischen Klassik- und Jazzszene stammen. Stadttheater, Homanngasse 5, 19.30 Uhr. Tel. (03842) 40 62-302.

LEOBEN. Jackpot. Mit neuem Fitnessprogramm nach der Kur. Raum im Puls der Zeit, Franz-Josef-Straße 11, von 9.15 bis 10.45 Uhr. Tel. (05) 08 08 56 14.

LEOBEN. Menschen – Bilder. Ausstellung von Martina Pippal. MuseumsCenter/Kunsthalle, Kirchgasse 6, von 10 bis 17 Uhr. Tel. (03842) 40 62-408.

TROFAIACH. Vortrag. Übergänge mit Kindern gestalten. Elternberatungszentrum, Kehrgasse 43 c, 9.30 Uhr.

TROFAIACH. Mütter/Elternberatung. Elternberatungszentrum, Kehrgasse 43 c, 14 Uhr.