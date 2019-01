Facebook

Voestalpine: Blicke in die Arbeitswelten der Zukunft © Voestalpine/Lucas Pripfl

Ohne Zweifel ist die Voestalpine in den zwei Regionen Leoben und im Mürztal einer der bedeutenden Lehrlingsausbilder. In der gesamten Steiermark bildet der Konzern mehr als 400 Lehrlinge in 20 Lehrberufen aus. Am Standort in Leoben-Donawitz befinden sich derzeit 140 Jugendliche in Ausbildung: Zur Auswahl stehen elf Lehrberufe in Donawitz, wie etwa Elektrotechnik, Maschinenbautechnik, Chemielabortechnik, Metallurgie sowie Umformtechnik. 270 Lehrlinge sind es derzeit im Voestalpine-Ausbildungszentrum Kapfenberg. Sie werden in insgesamt 14 verschiedenen Lehrberufen fit für die Zukunft gemacht.