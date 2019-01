Seit Sonntagabend sind Bergretter aus mehreren Ortsstellen im Bezirk Leoben sowie zwei Feuerwehren im Einsatz: Ein Tourengeher wird am Schober vermisst. In den späten Nachtstunden lief die Suchaktion noch.

Es gibt Gebietsalarm für Bergretter aus dem Bezirk Leoben © Sujetfoto APA/Gindl

Am Schober ist seit den frühen Abendstunden des Sonntag eine groß angelegte Suchaktion im Gange: Ein Tourengeher wird vermisst - für die Bergretter aus dem Bezirk Leoben gibt es Gebietsalarm. Im Einsatz sind, so Andreas Gumpold von der Bergrettung Mautern, Retter aus Mautern, Vordernberg, Trofaiach und Leoben. Unterstützt werden sie von den Feuerwehren Wald am Schoberpass und Mautern.