Leoben hat nun seinen ersten Automaten für Hanfblüten: Sie enthalten THC in so geringer Menge, dass sie legal verkauft werden dürfen.

Der Cannabis-Automat in der Sonnenpassage in Leoben © Andreas Schöberl-Negishi

Auf den ersten Blick sieht der Automat in der Sonnenpassage in der Leobener Innenstadt aus wie ein normaler Zigarettenautomat. Erst auf den zweiten Blick sieht man, dass da etwas anders ist. Unter einem grasgrünen Hanfblatt als Logo von „Dr. Greenthumb“ ist zu lesen: „The legal Cannabis“. Und statt Marlboro, Camel und Co. gibt es Hanfblüten der Sorten „Buddha Skunk“, „Nebula Haze“ oder „OG Kush“ herauszuschießen – in verschiedenen Packungsgrößen: ein, zwei und drei Gramm.