60 Fans drückten Tamara Tippler (Mitte, weiße Jacke) in Cortina d'Ampezzo fest die Daumen © KK

Zwei Tage lang hatten 60 Mitglieder des Fanclubs der Skirennläuferin Tamara Tippler aus Mautern am Wochenende alle Daumen voll zu tun, um diese in Cortina d’Ampezzo für ihre „TaMi“ zu drücken. Und es hat sich ausgezahlt. Schon am Samstag raste die 28-Jährige unter dem Jubel ihrer steirischen Anhängerschaft auf Platz sieben bei der Abfahrt auf der berühmten Strecke „Olimpia delle Tofane“.

