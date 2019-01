Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag auf der Schoberpassbundesstraße in Liesing (Kammern im Liesingtal) ereignet.

© FF Seiz

Die Freiwilligen Feuerwehren Seiz und Kammern i. L. wurden am Samstagnachmittag gegen halb vier Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Schoberpassbundesstraße in den Ortsteil Liesing gerufen. Im Kreuzungsbereich eines Schlossereibetriebes in Seiz war es aus bisher ungeklärten Umständen zu einer Kollision zweier Fahrzeuge gekommen.