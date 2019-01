Der KHD-Einsatz der Feuerwehrbereiche Judenburg und Leoben in Eisenerz wurde für heute abgesagt.

Themenbild - Dächer mussten in den letzten Wochen vom Schnee befreit werden © APA/BUNDESHEER/GUNTER PUSCH

Anders als zunächst geplant muss heute ein Katastrophen-Hilfsdienst-Einsatz (KHD-Einsatz) in Leoben von den Feuerwehren abgesagt werden. Die Feuerwehrbereiche Judenburg und Leoben hätten ein Hallendach in Eisenerz abräumen sollen. Doch eine Lageeinschätzung hat ergeben, dass der Einsatz auf dem Dach einer regionalen Restmüllverwertungsgesellschaft nicht möglich ist. Die Schneelast ist zu hoch, die Gefahr für die Einsatzkräfte wäre zu hoch, erklärte der Landesfeuerwehrverband in einer Aussendung.