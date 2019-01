Facebook

Die Theatergruppe des BG/BRG Leoben I ist bereits mitten in den Proben © KK

Manche treiben es gerne bunt. Die 51 Schüler der beiden musischen Klassen 1a und 1b des BG/BRG Leoben I gehören jedenfalls dazu. Mit ihrer aktuellen Musicalproduktion „Zirkus Furioso“ laden sie das Publikum ins Kuriositätenkabinett der illustren Schausteller-Welt. Und wie so oft, ist auch dieses Mal der tollpatschige Clown der Retter in höchster Not – keine Spur vom Dummen August: Im alles entscheidenden Moment ist es der Clown, der die zündende Idee hat, wie man trotz der Pleiten, des Pechs und der Pannen eine rauschende Vorstellung auf den staubigen Boden der Manege bringt.