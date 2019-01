+++ Noch immer Hunderte Personen kaum erreichbar, Schneefall hörte auf +++ Lawinenwarnstufe auf Stufe 4 ++ Lawine erfasste gestern Hotels in der Ramsau +++ Ein 57-jähriger Obersteirer starb am Dienstag unter einer Dachlawine +++

Aufräumarbeiten nach der Lawine in der Ramsau © APA/EXPA/ DOMINIK ANGERER

Zwei Wochen lang hat es in der Obersteiermark fast durchgehend geschneit. Mit dem Schneefall ist es zwar vorbei, die Lawinengefahr bleibt aber hoch.

Eine Lawine ging in der Nacht auf Dienstag in der Ramsau ab und donnerte in den Ort. Dort wurden zwei Hotels und mehrere Autos getroffen. Verletzt wurde niemand. Bereits vorher war eine Lawine auf die gesperrte Dachsteinstraße abgegangen.





Ein 57-jähriger Obersteirer starb am Dienstag unter einer Dachlawine.

Seit Beginn des Extremwetter (5. Jänner) standen steiermarkweit rund 5000 Feuerwehrleute im Hilfseinsatz.



Sorgen bereitet ein prognostizierter Temperaturanstieg um 18 Grad auf 2000 Meter Seehöhe.





auf 2000 Meter Seehöhe. Der Katastrophenhilfsdienst der Feuerwehren und das Bundesheer bleiben im Einsatz. Am Mittwoch sind rund 30 Versorgungs- und Erkundungsflüge geplant.





Land will Lawinenverbauung beschleunigen

Die Ereignisse am Mittwoch:

Mittwoch 8.55 Uhr: Das Wetter lässt es zu - heute wird ein intensiver Flugtag in der Obersteiermark, bestätigt Günter Hohenberger von der der Landeswarnzentrale, der der Kleinen Zeitung ein Update zur Schneelage gibt: "Die ersten Hubschrauber des BMI und des Bundesheeres sind schon in der Luft." Priorität habe demnach heute, mit Erkundungsflügen "sich endlich ein möglichst umfassendes Bild von der Lawinengefahrenlage zu machen und durch gezielte Sprengungen möglichst viele wichtige Verkehrswege wieder freizubekommen."

Laut Landeswarnzentrale sind noch immer 1200 Personen in der Steiermark durch Straßensperren betroffen bzw. abgeschnitten. Vor allem in den Gebieten Gstatterboden, Johnsbach, Landl, Ramsau, Planneralm, Wildalpen, Seeberg und Sölk.

Mittwoch, 8.20 Uhr: Unter Mitgliedern der steirischen Landesregierung - angefangen von LH Hermann Schützenhöfer über Katastrophenschutzreferent Michael Schickhofer bis zum für Lawinenverbau zuständigen Landesrat Hans Seitinger - herrscht seit dem Lawinenabgang in der Ramsau Einigkeit in einem Punkt: Die Lawinenwarnzonen müssen "völlig neu überarbeitet werden" (Seitinger), zumal die Lawine, die bis weit ins Ortszentrum vordrang, außerhalb der "roten Zone" abgegangen war.

Oberste Priorität in der Lawinenverbauung haben laut Seitinger Gebiete, wo es um den Schutz von Infrastruktur und Gebäuden gehe. So etwa am Loser, entlang der Ennstalbundesstraße am Fuße des Grimmings sowie Gefahrenzonen in Stainach-Pürgg, Irdning-Donnersbachtal und am Niederalpl.

Geld dafür sollte in Zukunft da sein, verspach LH Schützenhöfer am Dienstag in der ORF-Sendung "Report". Demnach habe er mit Kanzler Sebastian Kurz "ein Millionenprogramm für die Lawinenverbauung fixieren können.

Mittwoch, 8.10 Uhr: Verstärkung bekommen die Soldaten in der Ramsau heute durch Assistenzkräfte des Heeres, die in den vergangenen Tagen rund um Eisenerz im Einsatz waren.

Mittwoch, 8.05 Uhr: Die Aufräumarbeiten in der Ramsau nach der großen Lawine sind im vollen Gange:

Lawine durch Hotel: Bundesheer schaufelt Speisesaal leer

Mittwoch, 8.00 Uhr: "Auch am Mittwoch morgen haben wir noch mit einem Höhepunkt in der Lawinenaktivitität zu rechnen", sagt Meteorologe und Lawinenexperte Alexander Podesser. "Die deutliche Erwärmung um mehr als 10 Grad auch in höheren Regionen kann zusammen mit der Sonneneinstrahlung ebenfalls zum Auslösen von Lawinen führen", so Podesser. Das heißt: "Auch wenn das Wetter am Mittwoch für Tourengeher vielleicht verlockend sein mag - die Situation ist noch brandgefährlich."

Mittwoch, 7.30 Uhr: Weil heute auch in der Obersteiermark Wetterbesserung ansteht, versuchen Bundesheer und Innenministerium, heute mit ihren Hubschraubern rund 30 angeforderte Erkundungs-, Lawinensprengungs- und Versorgungsflüge durchzuführen.

Mittwoch, 6.50 Uhr: „Bereits knapp 5000 Feuerwehrkräfte standen bzw. stehen seit dem Beginn der Extremwettersituation im unmittelbaren Hilfseinsatz“ berichtet Landesfeuerwehrkommandant LBD Reinhard Leichtfried in einer ersten Zusammenfassung der letzten Tage. „Tausende Feuerwehrler“, so Leichtfried, „haben quer über die Obersteiermark verteilt, in den letzten Tagen und Stunden von Tagesanbruch bis tief in die Nacht hinein unermüdlich geschuftet und dabei ihr Bestes gegeben. Zig-Tausende Stunden wurden freiwillig und unentgeltlich erbracht. Besonders stolz bin ich darauf, dass die große steirische Feuerwehrfamilie in dieser Situation Stärke, Zusammenhalt und Einigkeit demonstriert hat."

Mittwoch, 6.35 Uhr: Ein KHD-Zug wird heute zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehr in der Gemeinde Krakau im Gebiet Prebertal mit 50 Kräften eintreffen und die Dächer von den kritischen Schneelasten befreien.

Übersicht: Das war die Lage am Dienstag:

Dienstag, 19.30 Uhr: In der Marktgemeinde Gröbming sind vier Wohnhäuser mit insgesamt 11 Bewohnern im Ortsteil Gröbming-Winkl per Verordnung evakuiert worden. Diese wurden in privaten Unterkünften untergebracht.

Dienstag, 19.05 Uhr: Das für den Ort Ramsau nach dem Lawinenabgang ausgesprochene Betretungsverbot wurde um 18.00 Uhr wieder aufgehoben.

Dienstag, 18.30 Uhr: Neue Bundesheerfotos, aufgenommen aus der Alouette3, zeigen die Wucht der Ramsauer Lawine.

Die unglaubliche Wucht der Lawine in der Ramsau; aufgenommen aus der Alouette3. #Bundesheer pic.twitter.com/2iwycIOkjg — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) 15. Januar 2019



Dienstag, 18 Uhr: Tragischer Unfall im Bezirk Liezen: Während ein 57-Jähriger Mann in St. Nikolai im Sölktal Schnee schaufelte, löste sich vom Dach des Hauses eine ca. 1,5 Meter hohe Lawine. Der Mann wurde davon verschüttet. Der Sohn fand den Obersteirer und alarmierte die Rettungskräfte. Der Versuch, den 57-Jährigen wiederzubeleben, verlief erfolglos. Der Mann verstarb noch am Unfallort.

Dienstag, 16.30 Uhr: Heute Nachmittag tagte der Führungsstab in Ramsau unter der Leitung von Landeshauptmann-Stv. und Katastrophenschutzreferent Michael Schickhofer. Gemeinsam mit HR Helmut Kreuzwirth (Katastrophenschutz), BH Josef Dick, Brigadier Heinz Zöllner, Bürgermeister Ernst Fischbacher, Lawinenkommission, Bereichsfeuerwehrverband und weiteren Mitgliedern wurde die Lage in der Ramsau eingehend besprochen. Die Mitglieder des Führungsstabes stellten fest, dass dieser massive Lawinenabgang weder durch jegliche Simulationen, noch durch die Profis der Lawinenkommission vor Ort vorhersehbar sein konnte. Es ist ein Jahrhundert-Schneeereignis, mit dem es die Einsatzkräfte und die Behörden zu tun haben.

Überschattet wurde die Lagebesprechung vom Unfall eines Feuerwehrkameraden. Landeshauptmann-Stv. Schickhofer ist tief betroffen über den Unfall des Feuerwehrkameraden und hofft auf dessen baldige Genesung.



Dienstag, 16 Uhr: Video zum Absturz eines Feuerwehrmannes in Ramsau. Überschattet wurden die heutigen Einsatzleistungen in ja von diesem schweren Unfall. Aus noch nicht näher bekannten Umständen ist ein 31-jähriger Feuerwehrmann von der FF Aich (Abschnitt Schladming) durch eine Lichtkuppel gebrochen und einige Meter tief in den darunter liegenden Raum gestürzt.





Feuerwehrmann stürzt durch Dachluke: LH-Stv. Schickhofer schildert den Unfall

Dienstag, 15.25 Uhr: Die steirischen Pioniere sind soeben in der Ramsau beim betroffenen Hotel eingetroffen.



Das ist der Speisesaal des von der Lawine betroffenen Hotels in der Ramsau. Auf die steirischen Pioniere wartet also viel Arbeit; sie sind soeben in der Ramsau eingetroffen. #Bundesheer pic.twitter.com/fW5ooEJhAc — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) 15. Januar 2019

Dienstag, 14.20 Uhr: Beim Abschaufeln des schneebedeckten Veranstaltungszentrums in Ramsau kam es am Nachmittag zu einem Unglück: Ein Feuerwehrmann stürzte in einen Schacht und verletzte sich beim Aufprall auf einem Tisch schwer - Rettungshubschraubereinsatz.

Dienstag, 13.35 Uhr: Video zur Ramsauer Lawine:



Ramsau: Wie es zur Lawine kommen konnte

Dienstag, 13.30 Uhr: Die Neuschneemengen, die in den vergangenen 15 Tagen registriert worden sind, kommen selbst in den schneereichen Regionen Österreichs nur alle zehn bis 100 Jahre vor. Vereinzelt gab es sogar neue Rekorde - etwa in Bad Mitterndorf mit 270 Zentimetern, gemessen wird hier seit 1971.

In der Ramsau werden die beschädigten Gebäude vom Schnee befreit Foto © APA/BFV LIEZEN/KHD52 S5

Dienstag, 12.40 Uhr: Eine erste Auswertung der Neuschneesummen (Summe der täglichen Neuschneemenge) von 1. bis 15 Jänner 2018 durch die Zamg zeigt, wie ungewöhnlich der Schneefall der letzten Tage war. „Noch liegen nicht alle Daten vor, aber in Tirol, Salzburg, Oberösterreich und der Steiermark gibt es auf jeden Fall neue Rekorde", sagt Michael Winkler von der Zamg. So wurden in Bad Mitterndorf 270 Zentimeter Neuschnee gemessen - mehr als je zuvor seit Messbeginn im Jahr 1971. Die Zamg geht hier von einem hundertjährlichem Ereignis aus.

Foto © Ubimet

Dienstag, 12.10 Uhr: Die Eisenstraße über den Präbichl muss bis auf Weiteres gesperrt bleiben. Das ergab eine Lagebesprechung in Eisenerz.

Dienstag, 11.45 Uhr: Folgende Volksschulen haben wegen der Schneesituation heute geschlossen: St. Nikolai, Ramsau, Pichl, Wildalpen und Knoppen. Wieder geöffnet sind die Volksschulen Untertal, Gams und Landl sowie die NMS Weißenbach. Alle in den letzten Tagen betroffenen Höheren Schulen haben laut Bildungsdirektion zumindest wieder eingeschränkten Schulbetrieb. "Wenn Gefahr im Verzug ist, geht für mich die Gesundheit und Sicherheit unserer Kinder und Jugendlichen immer vor", sagt Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner.

Dienstag, 11.30 Uhr: Rund um das von der Lawine betroffene Gebiet - im Ortskern von Ramsau - wurde ein Platzverbot nördlich der Straße ausgesprochen, erklärte der Liezener Bezirkshauptmann Josef Dick. Wie berichtet, werden noch weitere Lawinen befürchtet. Zwei Objekte seien am Dienstagvormittag zusätzlich evakuiert worden.

Dienstag, 11.20 Uhr: Weitere Sorgenfalten bei den Verantwortlichen tauchten in der Lagebesprechung in der Landeswarnzentrale auf. Am Mittwoch ird die Temperatur in der nördlichen Obersteiermark auf 2000 Meter Seehöhe von - 15 Grad Celsius auf +3 Grad Celsius steigen. Das bedeutet einen Temperaturanstieg von 18 Grad Celsius. Das bedeutet zwar, dass Flugwetter herrschen wird, aber auch, dass die Lawinengefahr dadurch sehr hoch sein wird und in den betroffenen Gebieten mit weiteren Lawinenabgängen zu rechnen ist.

Landeshauptmann-Stv. Michael Schickhofer hat an dieser Besprechung mit Katastrophenschutz und ZAMG/Lawinenwarndienst teilgenommen und macht sich nun auf den Weg in die Ramsau. Er dankt allen Einsatzkräften, die zum Teil rund um die Uhr im Einsatz stehen und appelliert einmal mehr, dass alle behördlichen Sperren unbedingt einzuhalten sind.

Dienstag, 11 Uhr: Der Bürgermeister von Ramsau Ernst Fischbacher berichtigt erste Meldungen, wonach das von der Lawine erfasste Hotel schon zuvor evakuiert worden sei. "Das war nicht der Fall, das Haus war nicht evakuiert." 60 Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs im Hotel. Es gebe jedoch keine Verletzten bzw. Vermisste.

"Das große Glück war der Zeitpunkt des Lawinenabgangs", so die Experten bei der Pressekonferenz. "Vier Stunden vorher wären die Gäste noch im Speisesaal gewesen. Genau dort ist später die Lawine mit voller Wucht hereingekommen. Da liegt der Schnee jetzt einen Meter hoch."

Die Lawine kam beim Fenster herein Foto © APA/BFV LIEZEN/KHD52 S5

Dienstag, 10.50 Uhr: In der Ramsau gibt nach dem Lawinenabgang der Einsatzstab eine Pressekonferenz. Da noch weitere Lawinen befürchtet werden und allein seit Abgang der Lawine um 1 Uhr früh 20 Zentimeter Neuschnee dazugekommen sind, sei "von Entspannung noch keinesfalls zu reden", so die Verantwortlichen. Auch müssen die Gefahrenpläne nachjustiert werden, sagte der für Lawinenverbau zuständige Landesrat Hans Seitinger. Denn der Abgangsort der Lawine sei für alle überraschend gewesen.

++ Rückblick auf alle Ereignisse vom Montag ++