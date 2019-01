Landesstraße L127 nach Radmer bleibt vorerst geöffnet, doch Präbichl musste wieder gesperrt werden ++ Bus verunfallte im Ennstal ++ In der Ramsau ging eine Lawine über die Straße ab ++ Noch immer Hunderte Personen kaum erreichbar +++ Regenfälle lassen Last auf Dächern gefährlich ansteigen +++ Lawinenwarnstufe derzeit auf Stufe 4 +++

Dächer räumen im Bezirk Liezen © BFV Liezen / KHD52 S5

Bus im Schneetreiben im Ennstal verunfallt, acht Verletzte

Präbichl wegen Lawinengefahr seit Mittag wieder gesperrt

Lawine ging auf Ramsauer Dachsteinstraße ab

In Radmer sind über Nacht die großen Niederschläge ausgeblieben, die L 17 bleibt deshalb geöffnet.

Im Nordwesten des Landes fiel am Morgen Regen , den der Schnee auf den Dächern wie ein Schwamm aufsaugt. Im Nordosten sollten die Niederschläge um Tagesverlauf schwächer werden.





, den der Schnee auf den Dächern wie ein Schwamm aufsaugt. Im Nordosten sollten die Niederschläge um Tagesverlauf schwächer werden. Immer noch sind mehr als 1000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Der Katastrophenhilfsdienst der Feuerwehren und das Bundesheer bleiben im Einsatz.





von der Außenwelt abgeschnitten. Der Katastrophenhilfsdienst der Feuerwehren und das Bundesheer bleiben im Einsatz. Die aktuelle steirische Verkehrsinformation mit allen Straßensperren gibt es hier.

Die Lage am Montag:

Montag, 12 Uhr: Katastrophenschutzreferent Michael Schickhofer spricht im Zusammenhang mit der Schneesituation in der Obersteiermark von einem "Jahrhundertereignis" und dem "intensivsten Einsatz seit Tschernobyl". Mehrere Hundert Menschen waren Montag zu Mittag immer noch in den Orten eingeschlossen. Weitere Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bergrettung, Bundesheer, Alpinpolizei, Rotem Kreuz und anderen Organisationen sollen am Nachmittag eingeteilt werden, denn entspannen soll sich die Lage erst ab Mittwoch. 16 Straßen sind laut Landeswarnzentrale nach wie vor gesperrt. Zu den abgeschnittenen Gebieten zählten Johnsbach und Gstatterboden mit etwa 160 eingeschlossenen Menschen, Wildalpen, Ortsteile der Gemeinde Landl und Teile von Ramsau.

Montag, 11.20 Uhr: Nachdem die Zufahrtsstraße in die Radmer wieder geöffnet ist, versucht nun auch die Post, den Rückstand der vergangenen Woche aufzuholen: Briefe und Pakete werden unter Hochdruck zugestellt.

Montag, 11.15 Uhr: Wegen der bevorstehenden neuerlichen Sperre des Präbichls (siehe unten) wurden die Schüler aller Eisenerzer Schulen mit den ersten Bussen nach Hause geschickt. Der Präbichl soll wegen Lawinengefahr bis mindestens morgen gesperrt bleiben. In Eisenerz selbst wird indes trotz des sehr starken Windes weiterhin versucht, die Dächer von den schweren und vom Regen getränkten Schneemassen zu befreien. Wie es derzeit auf der Polster-Bergstation am Präbichl aussieht, veranschaulicht dieses Facebook-Video:

Montag, 11 Uhr: Alle bisher geschlossenen Höheren Schulen haben mit dem heutigen Tag wieder Schulbetrieb, informiert die steirische Bildungsdirektion. Ausnahme sind die Schulen in Eisenerz wegen der neuerlichen Sperre des Präbichls (siehe oben). Geschlossen bleiben heute aber noch die Volksschulen Landl, Gams, Wildalm und Knoppen sowie die NMS Weißenbach. Betroffen sind insgesamt rund 100 Schüler. Eingeschränkten Betrieb gibt es in den Volksschulen Rohrmoos Untertal und Nikolai im Sölktal.

Montag, 10.30 Uhr: Wegen der großen Windgeschwindigkeit muss der Präbichl (B 115) ab 12 Uhr Mittag wieder gesperrt werden. "Wir haben dort Windspitzen von 100 bis 140 km/h gemessen, es gibt dadurch starke Schneeverfrachtungen, was die Situation wieder gefährlich macht", heißt es aus der Katastrophenschutzabteilung des Landes. Wetterbesserung ist ab Mitte der Woche in Sicht.

Montag, 10.25 Uhr: Über die gesperrte Ramsauer Dachsteinstraße ist eine Lawine abgegangen. Die Behörden rufen aus diesem Anlass einmal mehr dazu auf, die Straßensperren ernst zu nehmen. "Es kann in diesen Gebieten jederzeit zu Lawinenabgängen kommen", warnt Katastrophenschutzreferent Michael Schickhofer.

Montag, 10.15 Uhr: Ein Flixbus ist im Ennstal verunfallt. Der Bus ist bei Assach von der B 320 abgekommen und im Graben gelandet. Feuerwehr und Rotes Kreuz rückten mit einem Großaufgebot zur Unfallstelle an. Acht Leichtverletzte wurden in die Spitäler gebracht, 17 Personen überstanden den Unfall unverletzt. Die B 320 musste kurzzeitig gesperrt werden.

Montag, 9.45 Uhr: So sieht derzeit die Oberst Klinke Hütte im Nationalpark Gesäuse aus:

Die Oberst Klinke Hütte ist fast nicht mehr zu sehen Foto © Facebook / Severe Weather Europe

Montag, 9.40 Uhr: Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Mureck halfen in Altenmarkt im Zuge des Katastrophendienstes, ein großes Hallendach eines Industriebetriebs abzuschaufeln. Insgesamt standen zum Abräumen der 10.000 Quadratmeter großen Fläche neben Mitarbeitern der Firma 194 Einsatzkräfte aus dem Raum Radkersburg und dem Raum Schladming im Einsatz. Nach 17 Stunden war der Auftrag erledigt. Die kritischsten Dächer im Ausseerland konnten bereits am Sonntag abgeräumt werden.

Montag, 9.30 Uhr: Am Vormittag war der Schneefall auf der Planai wieder so intensiv, dass sogar tagsüber die Pistenbeleuchtung aktiviert werden musste. Ein Vorgang, wie man ihn sonst eher aus skandinavischen Ländern kennt.

Montag, 9 Uhr: Auch die Jäger nutzten das Wetterfenster am Wochenende, um zu den Futterstellen für die Wildtiere vorzudringen. Zum Teil mussten sie sich dabei durch Massen von Schnee vorankämpfen und umgestürzte Bäume überwinden. In Bad Mitterndorf kam eine Schneefräse zum Einsatz, um den Weg freizumachen. Am Ende konnten die Futterstellen aufgefüllt werden.

Schwerarbeit beim Freischaufeln der Futterstellen in der Obersteiermark Foto © kk

Montag, 8.20 Uhr: Schlechte Nachrichten kommen von der Sturmfront: Am Dachstein und am Schöckl wurden am Montagmorgen Windspitzen von mehr als 100 Stundenkilometern gemessen, im Mariazell waren es 80 km/h. Die Gefahr von Schneeverfrachtungen und neuerlichen Lawinen ist deshalb groß. Erst am Wochenende waren am Präbichl Lawinen abgegangen. Verletzt wurde dabei niemand (siehe auch Video unten).

Montag, 8.15 Uhr: Im Ausseerland und in den Tallagen des Ennstals fällt seit dem frühen Morgen Regen. Für die Schneelasten auf den Dächern kann das rasch zu einem Problem werden. "Der Schnee saugt das Wasser auf wie ein Schwamm", sagt Albert Sudy von der Zamg zur Kleinen Zeitung. Über die Vormittagsstunden sollte der Regen wieder in Schnee übergehen. Während es im Nordwesten den ganzen Tag über weiterschneien sollte, dürften die Schneefälle im Nordosten zwischendurch aufhören, bis sie am Nachmittag überhaupt ausklingen sollten.



Montag, 8.10 Uhr: Während der Norden weiterhin Schnee abbekommt, haben Regenfälle über Nacht den südlichen Landesteilen Glatteis gebracht. Es kam zu mehreren Unfällen.

Montag, 8 Uhr: Vorsichtige Erleichterung herrscht im Raum Radmer. Über Nacht sind die befürchteten großen Neuschneemengen ausgeblieben. Die Straße kann damit vorerst geöffnet bleiben. In Eisenerz läuft das Abschaufeln der Dächer weiter.

Montag, 7.45 Uhr: Laut Landeskatastrophenschutz sind derzeit immer noch 1085 Menschen in der Steiermark von der Außenwelt abgeschnitten. Die Zufahrtstraße zu den Siedlungsgebieten Gamsforst und Krautgraben in der Gemeinde Landl (Bezirk Liezen) musste wegen Schneebruch gesperrt werden. Für Montag wurden rund 200 Einsatzkräfte von den Katastrophenhilfsdienst-Bereitschaften (KHD) der Feuerwehren aus Hartberg, Weiz, Fürstenfeld und Feldbach - je 50 Leute - in die Gemeinde Mariazell verlegt. Dort sollen die am Sonntag begonnenen Arbeiten im Ort Mariazell und in den Ortsteilen Gußwerk, Halltal und Gollrad fortgeführt werden. Seit 5. Jänner standen bisher steiermarkweit in Summe rund 3.700 Feuerwehrleute im schneebedingten Hilfseinsatz.

Die Lawinensituation am Montagmorgen © Lawinenwarndienst

Montag, 7.15 Uhr: Weiterhin groß (Stufe 4) ist die Lawinengefahr in der nördlichen Obersteiermark. Nach einer zwischenzeitlichen Schneefall-Entspannung am Wochenende hat der Wochenbeginn wieder Niederschläge gebracht. Auf steilem Gelände können sich jederzeit Schneebretter lösen. Für Tourengeher sind besonders die Geländeübergänge über der Waldgrenze kritisch.

Die Lage am Sonntag:

Sonntag, 19.42: Der Bürgermeister von Radmer schildert in der ZiB1, dass noch vor der Sperre eine hochschwangere Frau und ein Dialyse-Patient hinausgebracht worden waren, damit es zu keinen Komplikationen kommt.

Sonntag, 19.40 Uhr: Es sind nach wie vor 1085 Menschen eingeschneit. In Mariazell wurden KHD-Kräfte der Feuerwehr angefordert, um 19 Gebäude abzuschaufeln.

Sonntag, 19.15 Uhr: Dachabschaufeln des Bundesheeres der beiden Schulen HAK und BORG Eisenerz:

BORG und HAK Eisenerz: Bundesheer schaufelt Schuldächer ab

Sonntag, 19 Uhr: Seit dem Beginn der Extremwettersituation am

5. Jänner standen steiermarkweit in Summe rund 3700 Feuerwehrleute im schneebedingten Hilfseinsatz.

Sonntag, 18.30 Uhr: Die Wochenendbilanz von Thomas Meier vom Landesfeuerwehrverband: "Am Samstag und Sonntag waren allein im Bezirk Liezen über 1500 Feuerwehrkräfte mit 300 Fahrzeugen von knapp 200 steirischen Feuerwehren im Einsatz."



Sonntag, 18.00 Uhr: Die Prognosen: Bis in die Nacht hinein regnet und schneit es heute zum Teil sehr intensiv, wobei die Schneefallgrenze vorübergehend bis über 1000 Meter Höhe ansteigen kann. Im Laufe der zweiten Nachthälfte sowie am Montag kühlt es dann wieder ab. Neben Regen und Schnee wird spätestens in der Nacht auch Sturm ein Thema, es sind auch in den Tälern Windspitzen von 60 bis 90 km/h möglich.

Sonntag, 17.10 Uhr: Fünf Volksschulen und eine Neue Mittelschule bleiben auch am Montag und Dienstag wegen Schneeräumungen gesperrt. Es handelt sich um St. Nikolai/Sölktal, Landl, Gams, Wildalm, Knoppen und Weißenbach (NMS). Betroffen waren rund 150 Schülerinnen und Schüler, hieß es seitens des steirischen Landesschulrats.



Sonntag, 16.46 Uhr: In den Ausseer Ortsteilen Scheiben, Moos und Posern wurden am Sonntag per Verordnung der Stmk. Gemeindeordnung ca. 70 Personen evakuiert - Lawinengefahr!

Die Landesstraße L706 ab km 6, sowie die dortigen Gemeindestraßen dieser Ortsteile bleiben weiterhin gesperrt.

Sonntag, 16.44 Uhr: Gunther Thor, Bergrettung Vordernberg, über den aktuellen Stand: "Die Straßen sind alle wieder offen, man kann nach Eisenerz durchfahren. Derzeit gibt es Schneefall und es ist nebelig. Die Zamg sagt aber weitere schwere Schneefälle voraus. Wir hoffen, dass es bleibt, dann kann man die Straße offen lassen. Vielleicht treffen die Schneefälle nicht mehr so intensiv auf unser Gebiet."



Sonntag, 16.30 Uhr: Im Raum Johnsbach und Eisenerz kamen 118 Soldatinnen und Soldaten aus Strass, Graz, Feldbach und St. Michael zum Einsatz. Sie waren vorwiegend damit beschäftigt, die Dächer von Schnee zu räumen, nachdem für Sonntagabend und Montag Neuschnee und Regen prognostiziert worden war. Am Sonntagnachmittag wurden weitere 30 Soldaten aus Gratkorn erwartet, um in Grundlsee eine einsturzgefährdete Reithalle von der Schneelast zu befreien. Am Fliegerhorst Aigen im Ennstal waren die Besatzungen von fünf Bundesheerhubschraubern bereit, um auf kurzfristig eintretende kleinräumige Wetteränderungen reagieren zu können.





Sonntag, 16 Uhr: Das Video zum Lawinenabgang beim Präbichl.



Keine Personen gefunden: Lawinenabgang am Präbichl



Sonntag, 15.30 Uhr: Das Bundesheerist am Sonntag zur Bewältigung der Schneemassen und Verbesserung der Lawinensituation im Einsatz gewesen. Durch elf Sprengungen von Hubschraubern aus gelang es, eine Lawine im Raum Wildalpen zu beseitigen. Außerdem wurde versucht, entlang des Pötschenpasses im Ausseerland durch Hubschrauberabwind Bäume vom Schnee zu befreien, teilte das Bundesheer mit.



Sonntag, 15.05 Uhr: Keine Verschnaufpause für die Einsatzkräfte im Bezirk Leoben - mehr dazu hier.

Sonntag, 14.10 Uhr: Neben Regen und Schnee wird spätestens in der Nacht auch Sturm ein Thema, es sind auch in den Tälern Windspitzen von 60 bis 90 km/h möglich. Schneebruch an Bäumen kann dadurch begünstigt werden.

Sonntag 13.35 Uhr: Dächer räumen hat noch immer oberste Priorität! Allein 106 Bundesheer-Soldaten schaufeln in Eisenerz Dächer ab, 23 sind in Hohentauern, 12 in Johnsbach im Schaufeleinsatz. Hier schaufeln Feuerwehrmänner in Eisenerz:

Foto © APA/BFV LEOBEN/BFV LEOBEN

Sonntag, 13.15 Uhr: Entwarnung am Präbichl - in der Lawine, die abseits der Pisten abging, hat sich niemand befunden.

Sonntag, 12.55 Uhr: Auf der Grüblseite des Präbichl ging vor Kurzem eine selbstauslösende Lawine ab, die gesicherten Pisten sind davon nicht betroffen. Unklar ist derzeit, ob die Lawine nicht doch von einem Tourengeher ausgelöst worden ist - die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Sonntag, 12.30 Uhr: 137 „Feuerwehrler“ aus dem Bezirksfeuerwehrverband Bruck an der Mur sind heute Früh mit 28 Fahrzeugen zur nachbarschaftlichen Katastrophenhilfe in Niederösterreich aufgebrochen und bereits im Einsatzgebiet aktiv. Der Ortsteil Neuhaus der Gemeinde Gaming (NÖ) ist in der Nähe von Mariazell gelegen und dieser ist von niederösterreichischer Seite zur Stunde nicht mehr erreichbar. Deswegen wurde Unterstützung aus der Steiermark angefordert, um die dort 16 befindlichen Objekte von der Schneelast zu befreien.

Sonntag 12 Uhr: Beeindruckende Schneegrafik: Die Gesamtschneehöhe von Sonntag, 8:00 Uhr.

Foto © Ubimet