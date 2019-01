Landesstraße L127 nach Radmer ab 10 Uhr geöffnet ++ Noch immer rund 1550 Personen kaum erreichbar +++ Schneefälle und Regen nehmen am Sonntag wieder zu, Last auf den Dächern wird größer +++ Lawinenwarnstufe derzeit auf Stufe 4 +++

Dächer räumen in Eisenerz © APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) kündigt für den heutigen Sonntag weitere Schneefälle und stürmischen Wind an. Bis Dienstag sollen in höheren Lagen insgesamt nochmals 100 cm Schnee fallen.





Tagelang gesperrte Routen wie die nach Hohentauern oder Eisenerz sind wieder befahrbar. Weiterhin ist die Lawinengefahr groß (Stufe 4), etliche Sperren sind noch aufrecht.

Das heuer so massive Winterwetter gönnte den Obersteirern nur eine kurze Atempause. Wind und Schnee verhinderten am Samstag großteils Hilfe aus der Luft, nur wenige Flüge waren möglich. Im Tal rollte die Hilfswelle ungebremst weiter. Die Versorgungsfahrten nach Radmer funktionierten etwa - dort gibt es jetzt wieder Treibstoff.

Die Lage am Sonntag:

Sonntag, 9.30 Uhr: Nach einem Kurzbesuch bei der Straßenmeisterei am Präbichl ist Landeshauptmann-Stv. Michael Schickhofer derzeit in Eisenerz bei der Lagebesprechung und wird sich danach auf den Weg in die Radmer machen, um sich persönlich ein Bild der Lage im Ort zu machen.

Aktuelle Lagebesprechung in Eisenerz Foto © LWZ



Sonntag, 9.10 Uhr: Zur Prognose: Es wird laut LWZ im Raum Eisenerz und Radmer noch einige Zeit schneien, dann sollte Wetterbesserung eintreten. Ab dem späten Nachmittag und am Abend ist Regen bis Mitternacht prognostiziert, danach wieder Schneefall.



Sonntag, 8:45 Uhr: Die Lawinenkommission Radmer entschied in ihrer Sitzung um 8 Uhr, dass die Straße nach Radmer, die seit einer Woche wegen akuter Lawinengefahr gesperrt war, bis auf Widerruf geöffnet wird. Da das Wetter heute aufgrund von Sturm und Schnee besonders schwer kalkulierbar ist, kann die Straße jederzeit wieder geschlossen werden!

Sonntag, 8.20 Uhr: Verwirrung herrscht bei Schülern des BORG und der HAK Eisenerz: Im Internet kursiert hartnäckig, dass beide Schulen auch am Montag geschlossen haben. Fakt ist, beide haben wieder offen, wenn die B115 über den Präbichl offen bleibt. Freitag blieben die beiden Schulen aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Sonntag, 8.00 Uhr: Warnstufe 4! In den Nordalpen und den Niederen Tauern herrscht große Lawinengefahr! Instabiler Triebschnee findet sich in allen Expositionen und aus steilem Fels- und Schrofengelände können sich spontan große Schneebrettlawinen oder Lockerschneelawinen lösen.

© LWZ

Sonntag, 7.45 Uhr: Dächer räumen hat jetzt oberste Priorität! Für die Schneelasten auf den Dächern spielt es kaum eine Rolle, ob Schnee oder Regen fällt. Trotz teils positiver Temperaturen schmilzt nur wenig Schnee von den Dächern ab und die Lasten steigen bis Dienstag noch an.



Sonntag, 7.20 Uhr: Der KHD-Einsatz (Katastrophenhilfsdienst) der steirischen Feuerwehren wird auch am heutigen Sonntag fortgeführt. Die Einheit aus Deutschlandsberg, die im Ausseerland eingesetzt ist, bleibt entsprechend der Vorgaben bis Sonntagnachmittag vor Ort und unterstützt die örtlichen Feuerwehren. Die Kräfte aus Voitsberg und Knittelfeld, die gestern im Bezirk Liezen im Einsatz gestanden sind, haben mittlerweile die Heimreise angetreten und werden heute, Sonntag, durch Feuerwehrkräfte aus den Bereichsfeuerwehrverbänden Leibnitz und Radkersburg „ersetzt“. Unterstützung kommt auch aus dem Bereichsfeuerwehrverband Feldbach – das schwere Rüstfahrzeug (SRF) der FF Fehring wird mit einer Mannschaft die Kräfte aus Radkersburg begleiten.

+ Die aktuelle steirische Verkehrssituation inkl. Sperren gibt's hier.

>>> Hier die Geschehnisse des gestrigen Tages im Live-Ticker-Rückblick: <<<



Samstag, 19.25 Uhr: Radmer und Sölk können aus heutiger Sicht am Sonntag unter Umständen temporär aufgemacht werden, je nachdem wie viel Schnee in der Nacht fällt.



Samstag, 18.45 Uhr: Am Samstag standen im Bezirk Liezen mehr als Feuerwehrmänner im Einsatz, etwa um die Schneelasten auf den diversen Objekten zu mindern, bevor die nächste vorhergesagte Niederschlagsfront eintrifft. Priorität haben jene Objekte, die laut Statiker "Gefahr in Verzug" aufweisen. Aufgrund dieser Beurteilung erfolgt die Einteilung und Bearbeitung der Einsatzaufträge. Hier ein Einsatz in Wildalpen.

Wildalpen Foto © LWZ

Samstag, 18.15 Uhr: Schnappschuss aus Tauplitz. Danke an Armin Geier für dieses Foto! Haben auch Sie beeindruckende, aktuelle Schneebilder gemacht? Bitte mit Ortsangabe an reporter@kleinezeitung.at mailen!

Foto © Armin Geier

Samstag, 17.45 Uhr: Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) forderte im Rahmen eines Treffens mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) 20 Millionen Euro vom Bund für Lawinenschutzmaßnahmen. "Wir Steirer sind bereit unseren Beitrag zu leisten, aber wir brauchen mindestens 20 Millionen vom Bund, damit die Familien in den gefährdeten Bereichen wieder ruhig schlafen können", so Schützenhöfer. Er wies aber auch darauf hin, dass einem Urlaub in der Steiermark derzeit nichts im Wege stünde. "Die Steiermark ist kein Sperrgebiet", sondern es sei "schlicht Winter".



Samstag, 17.20 Uhr: Die Dachräumungen forderten in Ramsau einen Verletzten: Samstagvormittag stürzte ein 67-Jähriger bei Schneeräumarbeiten auf dem Dach eines Einfamilienhauses mehrere Meter tief ab und verletzte sich dabei unbestimmten Grades.

Samstag, 16.55 Uhr: Diözesanbischof Dr. Wilhelm Krautwaschl, der heute Vormittag beim Sternsingertreffen in Aigen/Ennstal war, besuchte im Zuge seines Aufenthalts im Bezirk am frühen Nachmittag auch den Feuerwehr-Bereichsführungsstab in Liezen. Im Zuge seines rund halbstündigen Aufenthalts erhielt er eine kurze Lageeinführung von Bereichsfeuerwehrkommandant OBR Heinz Hartl.

Foto © KHD LIEZEN



Samstag, 16.25 Uhr: Video-Impressionen aus dem Ausseerland, wo die Feuerwehr Dächer abschaufelt.

Feuerwehr schaufelt Dächer in Altaussee ab: "Der Winter ist heftig hier!"

Samstag, 16 Uhr: Gestern wurden 120 Soldaten nach Johnsbach geflogen, um Dächer von der Schneelast zu befreien - sie haben heute ihre Arbeit begonnen. Unverändert geschaufelt wird in Eisenerz.



Samstag, 15.30 Uhr: Auch wenn viele im Land im Katastrophenmodus sind - es wird vielerorts im Norden auch auf den Pisten gewedelt. Etwa in der Kaiserau im Ennstal:



Samstag, 15.05 Uhr: Apropos Radmer: Hier ein Foto-Rückblick auf die gestrigen Flüge nach Radmer.

Lebensmittelnachschub für Radmer: Hubschrauberflüge am Freitag

Samstag, 14.50 Uhr:

Aktuelle Infos aus Radmer: Der Treibstoff ist gut in Radmer angekommen. Und die örtliche Lawinenkommission hat in Radmer erfolgreich eine Lawine sprengen können. Sonntag um 8.00 tritt daher die Lawinenkommission nochmal zusammen und beurteilt, ob man die Straße aufgrund dessen vielleicht sogar schon freigeben kann.

Samstag, 14.30 Uhr:

Am Vormittag waren Hubschrauberflüge wegen des Wetters ja unmöglich. Zwischenzeitlich ist es den Einsatzkräften jetzt aber zumindest vereinzelt gelungen, doch mehrmals abzuheben. Etwa von Aigen nach Radmer.

Samstag, 14.00 Uhr:

Spektakuläres Video: Die Energie Steiermark setzt Hubschrauber ein, um Bäume von der Schneelast zu befreien und so die Stromleitungen zu schützen. Hier ein Flug im Gebiet zwischen Großreifling und Altenmarkt.



Hubschrauber über Großreifling +

Samstag, 13.30 Uhr:

Seit Samstagmorgen stehen zwei Katastrophenhilfsdienst-Züge des Bereichsfeuerwehrverbandes Leoben im Einsatz, für die zwei Einsatzgebiete Wald am Schoberpass und der Präbichl in Vordernberg. Mehr dazu hier.

Samstag, 12.57 Uhr: Ludwig Gottsbacher, Ortschef aus Radmer berichtet: "So wie es momentan aussieht können heute keine Flüge mehr stattfinden." Zum Glück habe die VA Erzberg "für uns Tanks mit Treibstoff am Erzberg bereitgestellt."

Drei Fahrzeuge sind gerade dabei, diese Tanks abzuholen und zu uns, nach Radmer zu bringen", sagt er zu Mittag gegenüber der Kleine Zeitung. Die Straßenmeisterei gebe ihr Bestes, um die L127 von umgestürzten Bäumen zu befreien, um zumindest den Weg befahrbar zu machen.

Samstag, 12.27 Uhr: Es sind derzeit noch immer rund 1550 Personen von den Straßensperren betroffen. Die Sperre der Umfahrung der B320 konnte mittlerweile aufgehoben werden.