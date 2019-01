Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Derzeit keine Hilfe aus der Luft © APA/Heer

Das heuer so massive Winterwetter gönnte den Obersteirern gestern eine kurze Atempause. Samstagvormittag verhindern Wind und Schnee jedoch Hilfe aus der Luft.

Tagelang gesperrte Routen wie die nach Hohentauern oder Eisenerz sind wieder befahrbar. Aber auch heute Samstag ist die Lawinengefahr groß (Stufe 4), etliche Sperren sind aufrecht.

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) kündigt weitere Schneefälle und stürmischen Wind an. Fallen bis Dienstag nochmals 100 cm Schnee in den Bergen?

Hier die Geschehnisse im Live-Ticker:

Samstag, 11.43 Uhr: Gute und schlechte Nachrichten von der Energie Steiermark. Die Gute: Die 110kV-Hochspannungsleitung zwischen Hall und Admont konnte Freitagabend repariert werden. Allerdings gab es an Stationen in Treglwang, Gaishorn, Dietmannsdorf und Au diverse Verteilerausfälle. Diese rund 1000 Haushalte sollten bald wieder Strom haben.

Samstag, 11.35 Uhr: Der starke Wind im Bezirk Liezen lässt keine Flüge zu. Folge: Radmer kann kein weiterer Diesel auf dem Luftweg geliefert werden. "Die Versorgung mit Nahrungsmitteln hat gestern aber funktioniert.", so der steirische Landeshauptmann-Stv. Michael Schickhofer.

Einheiten der steirischen Feuerwehren räumen wieder gefährdete Dächer ab. Denn: In den nächsten Stunden und Tagen ist unterhalb von 1200 Meter Seehöhe Regen prognostiziert - und über 1200 Meter starker Schneefall.

Schickhofer bei Feuerwehr Foto © Land

Samstag, 11.24 Uhr: 15 Minuten später als üblich ging heute der Skibetrieb auf der Planai los. Aus Sicherheitsgründen wurden noch Bäume entfernt. Der Betrieb läuft seither ungestört, so GF Georg Bliem.

Samstag, 11.12 Uhr: Stau! Die Bergungsarbeiten auf der L734 Öblarnerstraße blockieren den Verkehr auf der Umleitung für die B320 über Niederöblarn und Irdning, meldet die Antenne Steiermark.

Stau auf Umleitung © Facebook Samstag, 11.00 Uhr: Die Daten von Christian Pehsl (Meteorologe der ZAMG) bestätigen die Befürchtungen: Es schneit (oder regnet) mäßig und ist ziemlich böig - kurzum kein Flugwetter, es sei denn es tun sich kurzfristig günstige Wetterfenster auf.

Samstag, 10.48 Uhr: Mariazell erhält seit vier Tagen Hilfe aus Graz, um den Schneemassen Herr zu werden. Ein Sprecher der Holding Graz schildert den Einsatz bisher.

Samstag, 10.33 Uhr: Frischer Wetterstatus vom Landes-feuerwehrverband: Es schneit heute in der nördlichen Obersteiermark zeitweise, dazu greift mitunter lebhafter bis kräftiger Wind aus West bis Nordwest durch. Die Neuschneemengen bleiben am Samstag gering. In der Nacht nimmt der Schneefall zu.

Samstag, 10.21 Uhr: Sie rührte die Herzen der Retter und Leser: Die 10-jährige Laura - sie ist am Freitag aus dem eingeschneiten Radmer, wo sie zu Weihnachten ihre Oma besucht hatte, geflogen worden. Oma Erika blieb zurück und sagt am Samstag zu Kleinen Zeitung: "So hatte ich meine Laura wenigstens ein paar Tage länger als üblich". Das Mädchen sei "so brav und pflegeleicht, wir haben die gemeinsame Zeit genutzt und waren viel im Schnee, haben zusammen gekocht und gespielt."

Das Video vom Rückflug:

Laura (10) wurde ausgeflogen

Samstag, 10.11 Uhr: Liezens Bergretter und Feuerwehren rüsten sich für den nächsten fordernden Tag. Die Kollegen vom Roten Kreuz mussten auf die L734 Öblarnerstraße zu einem Busunfall ausrücken. Der Reisebus rutschte von der Straße, verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Bergrettung rüstet sich für anstrengenden Tag © Bergrettung Steiermark

Samstag, 10.02 Uhr: Verstärkung ist da: 213 Feuerwehrmitglieder mit 48 Fahrzeugen aus GU, aus Knittelfeld, Voitsberg und Deutschlandsberg helfen im Bezirk Liezen. Außerdem sind elf Feuerwehren aus Liezen weiterhin aktiv. Vor allem in Ausseerland, Pyhrn, Bad Mitterndorf und Admont.

Samstag, 9.40 Uhr: Explosiv: Gestern konnte das Bundesheer u. a. auf der Planneralm Lawinen sprengen - das Video dazu gibt es hier:

Gestern hat das Wetter Hubschrauberflüge zugelassen. Unsere Soldaten nutzen diese Wetterfenster, um Lawinensprengungen durchzuführen. Stabswachtmeister Thomas Tatschl gibt einen Überblick. #Bundesheerhttps://t.co/ENAAdTbuYS — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) 12. Januar 2019

Samstag, 9.35 Uhr: Seitenblick ins Murtal auf den Kreischberg: Dort ist es bewölkt, die Temperaturen bis etwa - 7 Grad. In knapp einer halben Stunde wird es mit dem Snowboard-Slopestyle-Weltcup ernst. Eintritt frei - Olympiasiegerin Anna Gasser ist große Favoritin! Der Polizei sind keine Verkehrsbehinderungen bekannt.

Samstag, 9.30 Uhr: Noch immer ist der Bahnverkehr in der Obersteiermark beeinträchtigt - eine Übersicht finden Sie her.

Samstag, 8.58 Uhr: Die Heeres-Helis hängen in Aigen fest. "Es schneit, die Sicht ist schlecht, die Wolken hängen tief und es herrscht böiger Wind mit 60 km/h", fasst ein Sprecher des Bundesheeres die Lage zusammen.

Samstag, 8.50 Uhr: Frontalkollision bei Schneefall auf der B320 bei Schladming: Am Freitagabend gegen 21 Uhr kollidierten zwei Fahrzeuge: Ein Lenker (33 aus Liezen, alkoholisiert) und ein 26-Jähriger wurden verletzt. Weitere Insassen, darunter eine 23-Jährige und ihr acht Monate altes Kind kamen mit dem Schrecken davon.

Samstag, 8.22 Uhr: Die Landeswarnzentrale blickt skeptisch auf die Monitore: In den vom Winter hart getroffenen Regionen "schneit oder graupelt es, die Sicht ist schlecht." Hubschrauberflüge seien fraglich.

Samstag, 8.10 Uhr: Dieser Konvoi ist außergewöhnlich: Mit ihren 14 Pferden, dem Hund und drei Katzen sind zwei Steirer sechs Kilometer weit vor der Lawinengefahr davon - zu einem sicheren Hof.

Samstag, 7.50 Uhr: Am Samstag soll aus der Luft erneut Treibstoff nach Radmer geliefert werden. Das hängt natürlich davon ab, ob brauchbares Flugwetter herrscht. Am Freitag konnten noch "nach Einbruch der Dunkelheit zwei Personen (1x medizinischer, 1x sonstiger Grund) aus dem Tal geflogen werden".

Samstag, 7.47 Uhr: Der Erkundungsflug aus der Luft über den eventuell gefährdeten Ortsteilen von Wald am Schoberpass brachte Klarheit: Es sind derzeit keine Evakuierungsmaßnahmen bzw. Sperren der ÖBB-Strecke und Bundesstraße notwendig.

Samstag, 7.40 Uhr: Der steirische Lawinenwarndienst betont: "In den Nordalpen und den Niederen Tauern hat sich die Lage zwar leicht entspannt, es herrscht aber immer noch große Lawinengefahr." Es weht ein teils stürmischer Nordwestwind, das Bergwetter sei es überwiegend bewölkt. Speziell in den Nordstaulagen schneit es mäßig. Werte: um -7 Grad in 2000 m und -5 Grad in 1500 m. Am Sonntag wird es "stürmisch, der Schneefall wird wieder stärker."

Samstag, 7.10 Uhr: Die Landesleitzentrale der Feuerwehr meldet 15 Unwettereinsätze und 72 Hilfeleistungen. Der Einsatzwillen der Freiwilligen Feuerwehren ist enorm. Verstärkung aus Knittelfeld, Voitsberg, Deutschlandsberg (hier ein Youtupe-Clip) und Graz-Umgebung ist am Samstag dabei.

Samstag: Unverändert zu Freitagabend ist die Liste der Straßensperren, so die Landeswarnzentrale.

Straßensperren B146 Gesäusestraße B138 Phyrnpassbundesstraße zwischen Liezen und Kirchdorf L738 Planneralmstraße L704 Sölktal ab Stausee KW Sölk L715 Laussaerstrasse zwischen Ober- und Unterlaussa B320 Ennstal Bundesstraße zwischen Trautenfels und Espang L701 Koppenpass zwischen Bad Aussee und Obertraun (OÖ) B75 Glattjochstraße - Hinterwald ab Lahergraben L725 Birnbergstraße und Vordere Ramsau L127 Radmer Blaastraße zum Loser L113 Niederalpl Passhöhe bis Aschbach B71 Sperre Zellerrain L714 Zwischen Unterer und Oberer Palfau L706 Sperre der Loserstraße in Altaussee ab Kilometer 6 B20 Sperre über den Seeberg B24 Hochschwabstraße - Salzatal Franzbauer und Wildalpen B117 Buchauer Straße zwischen Weng und St. Gallen gesperrt

Die Top-Videos und Meldungen von Freitag

Freitag, 19.55 Uhr: Bis zum Einbruch der Dunkelheit wurden von Aigen im Ennstal aus mit sechs Hubschraubern Einsätze geflogen. Der Kommandant der Hubschrauberstaffel, Major Udo Koller, zog am Abend Bilanz: "Alleine mit unseren vier Alouette hatten wir bei 34 Starts insgesamt 21 Flugstunden." 23 Lawinensprengungen wurden durchgeführt, 17 Operationen mit der Außenwinde. Gelungen ist etwa den Bereich Johnsbach zumindest zu 80 Prozent wieder mit Strom zu versorgen. Ein weiterer Erfolg: Die automatische Lawinensprenganlage am Loser konnte mit einem der letzten Flüge mit Gas neu befüllt werden.

Die Erkundung des Grimmings gelang wegen mangelnder Sicht nicht. Dafür konnten entlang wichtiger Stromleitungen die Bäume mit dem Rotor-Abwind vom Schnee befreit werden. Laut eines Experten des Energieversorgers hätte es sonst am Wochenende in Liezen vermutlich einen "Blackout" gegeben.

Freitag, 18:00 Uhr: Nach einer sorgfätigen Befliegung wurde entschieden, dass heute Abend doch auch der Teil von Eisenerz auf den Präbichl freigegeben werden kann. Zunächst musste allerdings noch die Straße geräumt werden. Damit ist die Erzberg-Stadt auch wieder von Süden her erreichbar bzw. die Eisenerzer können ihre Bezirkshauptstadt Leoben erreichen.

Pressekonferenz, Lawinensprengungen, erkundungsflüge

Freitag, 17:45 Uhr: unbefriedigend verliefen die Sprengversuche auf der Planneralm. Deshalb und weil starker Wind (und auch Schneefall) herrscht, bleibt die Straße zur Planneralm weiterhin gesperrt.

Freitag, 17:15 Uhr: Der Grimming konnte heute witterungsbedingt nicht beflogen werden, daher bleibt auch das Teilstück der B320 (Ennstal-Bundesstraße) weiterhin gesperrt. In Eisenerz findet jetzt noch ein Erkundungsflug statt, morgen in der Früh ist ein Sprengflug geplant. Vorerst ist die Verbindung vom Präbichl nach Eisenerz noch zu, "Ich hoffe, dass morgen der Sprengflug funktioniert", so der steirische Landeshauptmann-Stv. Michael Schickhofer, zuständig für Katatrophenschutz.

mehrere Begutachtungs- und Erkundungsflüge in der Obersteiermark Foto © Land Stmk

Freitag, 17 Uhr: Demnächst wird die Straße von Vordernberg zum Präbichl freigegeben. Allerdings geht es von dort nicht weiter - Eisenerz kann man also weiterhin vom Süden aus nicht erreichen. Nach Sprengversuchen des Bundesheeres wurde von der Lainenkommission festgestellt, dass der Schnee derzeit genügend kompakt ist, sodass keine Gefahr besteht.

Freitag, 16:00 Uhr: Enorm viel zu tun hatte in den letzten Tagen auch die Energie Steiermark. Leitungen waren eingeschneit oder gar zerstört, umgestürzte Bäume mussten entfernt werden. Die Monteure mussten durch tiefen Schnee stapfen.

Freitag, 15:45 Uhr: In Hohentauern herrscht Erleichterung, weil man wieder mit der Welt verbunden ist. Ein Stimmungsbericht-Video.

Freitag, 15:20 Uhr: Die 10-jährige Laura aus Admont wurde aus Radmer ausgeflogen, wo sie zu Weihnachten ihre Oma besucht hatte. Bei der Ankunft in Aigen gab es große Gefühle und auch ziemlichen Rummel.

Freitag, 14:15 Uhr: Zwischen 15 und 17 Uhr wird die Straße ins Sölktal geöffnet. Allerdings wird sie am Abend wieder aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Freitag, 13:30 Uhr: Ein Hubschrauber des Innenministeriums überflog mit Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer an Bord den Raum Turnau und Seebergsattel. Die Aufnahmen sind spektakulär:

Flug über Turnau

Freitag, 12:58 Uhr: Die Unimogs des Bundesheeres sind jetzt in Hohentauern angekommen. Überraschend ist, dass die B114 jetzt auf beiden Seiten geöffnet wird, also nach Trieben und Judenburg. "Die Freude bei Touristen und Einheimischen ist riesig", berichtet Reporterin Sarah Ruckhofer aus Hohentauern. Die meisten hätten sich dazu entschlossen, mit ihren eigenen Autos hinauszufahren.

Kinder sitzen in Hohentauern in einem Unimog Foto © Ruckhofer

Freitag, 12:40: "Die Steiermark ist nicht gesperrt, es ist ärgerlich, dass hier in sozialen Medien ziemlich viel Dummheit verbreitet wird", sagt Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer auf die Frage einer deutschen Reporterin. Weiters erklärte er, alle würden hoffen, dass am Nachmittag klar werde, ob Lawinensprengungen durchgeführt werden können. "Es werden Korridore geschaffen, dass man in die Gemeinden besser hinein kann. Die Versorgung funktioniert", so der Landeshauptmann. "Auf den bekannten Skiorten von Schladming bis Haus wird mir gesagt, dass es tolle Pisten gibt. Die Lage sei in einigen Gebieten prekär, "aber alle sind eingeladen, in der Steiermark weiter Urlaub zu machen".

Freitag, 12:33: Die Lawinensprengungen auf der Planneralm mussten unterbrochen werden, weil die Sicht wieder schlechter wurde. Am Nachmittag gibt es eventuell die nächsten Versuche. Die Planneralmstraße bleibt weiterhin geschlossen.

Freitag, 12:27: Auch Wildtiere haben mit den Schneemassen ihre Not. Jäger konnten einen fast zur Gänze verschütteten Hirsch retten.

Freitag, 10:50 Uhr: Das Bundesheer konnte bereits mehrere Flüge absolvieren: Ein Erkundungsflug zum Stoderzinken war erfolgreich, eine eingeschlossene Person konnte dabei hinausgeflogen werden. Der Flug zum Loser musste hingegen abgebrochen werden.

Freitag, 9:38: Lawinen-Abgang auf die Gesäuse Bundesstraße: Vor wenigen Minuten ist eine große Lawine auf die Gesäuse Bundesstraße abgegangen, die bis in die Enns reicht. Der Abgang war im Bereich Gesäusebundesstraße nach Hieflau Ausgang aus Gesäuse.

Freitag, 8:55 Uhr: Wenn es das Wetter zulässt, sind für heute Lawinensprengungen geplant. Das ist nicht ungefährlich, aufwendig und teuer, wie eine Expertin von der Universität für Bodenkultur Wien erklärt.

Freitag, 8:45: Den großen Schneemengen sind auch einige Schulskikurse zum Opfer gefallen. Nicht immer ist es bisher gelungen, eine Alternative zu finden.

Freitag, 8:20 Uhr: In Eisenerz und Radmer kämpft man auch noch mit einem anderen Problem: Wegen der Straßensperren kann vielerorts die Milch nicht abgeholt werden. Wie sich die Bauern zu helfen wissen und was die Hühner damit zu tun haben lesen Sie hier.

Freitag, 8:10 Uhr: Die Lawinengefahr wurde in den am meisten betroffenen Gebieten vorübergehend von der höchsten Stufe 5 auf die zweithöchste Stufe 4 zurückgestuft. In den Nordalpen und den Niederen Tauern herrscht aber laut Lawinenwarnzentrale immer noch große Lawinengefahr.

>>> Rückblick auf die Ereignisse des gestrigen Tages <<<