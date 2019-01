Facebook

Ina-Maria Haberz (18) aus Langenwang und Nicolas Simon (17) aus Bruck © Ballguide/Richard Großschädl

Die Vorfreude von vier jungen Tanzpaaren aus der Region ist groß. Sie sind Teil des Eröffnungskomitees der 21. Grazer Opernredoute am 26. Jänner. Sie haben sich beim Polonaise-Casting gegen zahlreiche Mitstreiter durchgesetzt und trainieren seit Mitte Dezember hart für ihren großen Auftritt. „Das Casting war aufregend. Es haben immer sechs Paare gleichzeitig einen Walzer in einem Quadrat getanzt. Die Rechtsdrehung war dabei sehr wichtig“, erinnert sich Ina-Maria Haberz aus Langenwang. Mit ihrem Tanzpartner Nicolas Simon aus Bruck hat sie die Jury überzeugt. „Wir waren als 30. Paar an der Reihe und haben dann ein paar Tage später per E-Mail die Zusage bekommen“, freut sich die 18 Jahre alte Langenwangerin.

