Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aktuelles Bild aus der Obersteiermark: Bis zur Nasenspitze steckt dieser Hirsch im Schnee © kk

Die Wildtiere in den obersteirischen Wäldern leiden derzeit massiv unter den Bedingungen. Die enormen Schneehöhen machen ihnen die Suche nach Futter schwer bis unmöglich, die Fütterungsstellen können teils nicht mehr erreicht werden. Besonders die Rehe können sich in den Schneemassen kaum noch fortbewegen, heißt es seitens der Landesjägerschaft. Dort wo es möglich ist, kämpfen sich die Jäger in die Wälder vor, um die Futterstellen aufzufüllen und den Tieren aus ihrem Schlamassel zu helfen. Vielerorts ist ein Vordringen derzeit aber überhaupt nicht möglich.

Mehr zum Thema B114 wieder frei Eingeschlossene können Hohentauern mit eigenen Autos verlassen

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.