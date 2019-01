Facebook

Die Freude unter Touristen und Einheimischen in Hohentauern ist riesig © Ruckhofer

Seit Jahresbeginn gönnt das Winterwetter den Obersteirern keine Verschnaufpause, zum Teil gab es hier in einer Woche schon mehr Niederschlag als in Graz in einem halben Jahr.

Am heutigen Freitag hat sich ein kurzes Wetterfenster aufgetan. Die Hoffnungen der Einsatzkräfte liegen darauf, dass Versorgungsflüge und Lawinensprengungen möglich sind. Die Hubschrauber könnten den ganzen Tag lang fliegen.

In vielen Bereichen der Obersteiermark ist die Lawinengefahr weiterhin sehr hoch.





Hier die Geschehnisse im Live-Ticker:

Freitag, 15.30 Uhr: In der Gemeinde Pusterwald fand ein Hubschrauber-Erkundungsflug statt. Die Lawinengefahr bleibt weiterhin aufrecht und daher wird die Sperre der Gemeindestraße nicht aufgehoben. Im Bereich Hinterwinkl wird die Straße zeitweilig für Milchtransporte und Lebensmitteltransporte geöffnet.



Freitag, 15:20 Uhr: Die 10-jährige Laura aus Admont wurde aus Radmer ausgeflogen, wo sie zu Weihnachten ihre Oma besucht hatte. Bei der Ankunft in Aigen gab es große Gefühle und auch ziemlichen Rummel.

Wiedersehensfreude in Aigen Foto © Rombold

Freitag, 15:15 Uhr: Video von einem Lawinenabgang bei Trofaiach in der Obersteiermark.

Freitag, 15:00 Uhr: Video aus dem Cockpit einer Alouette 3, wie Schnee von den Bäumen gefegt wird.

So sieht es aus dem Cockpit einer Alouette3 aus, wenn sie den Schnee von den Bäumen fegt. #Bundesheer pic.twitter.com/diPpW9YiUl — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) 10. Januar 2019

Freitag, 14:15 Uhr: Zwischen 15 und 17 Uhr wird die Straße ins Sölktal geöffnet. Allerdings wird sie am Abend wieder aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die weitere Beurteilung der Lage erfolgt erst morgen, Samstag.

Freitag, 14:00 Uhr: Verteidigungsminister Mario Kunasek informiert eben in Aigen/Ennstal die Presse über die Katastrophen- bzw. Assistenzeinsätze des österreichischen Bundesheeres.

Katastropheneinsatz des Bundesheeres Foto © Rombold

Freitag, 13:30 Uhr: Ein Hubschrauber des Innenministeriums überflog mit Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer an Bord den Raum Turnau und Seebergsattel. Die Aufnahmen sind spektakulär:

Flug über Turnau

Flug über Turnau

Freitag, 13:22 Uhr: In den nächsten Minuten gibt es am Präbichl eine Lawinensprengung.

Freitag, 13:19 Uhr: Ein Hubschrauber des Typs AB212 bei der Landung in Aigen, aufgenommen von unserem Reporter Wilfried Rombold:

Flug einer AB 212 in Aigen

Freitag, 13 Uhr: Die Pyhrnautobahn zwischen dem Bosrucktunnel und der Mautstelle ist nach Angaben der Asfinag wieder frei. Ein Hubschrauber des Typs Agusta Bell war im Einsatz, um Schnee von den Bäumen zu fegen.

Freitag, 12:58 Uhr: Die Unimogs des Bundesheeres sind jetzt in Hohentauern angekommen. Überraschend ist, dass die B114 jetzt auf beiden Seiten geöffnet wird, also nach Trieben und Judenburg. "Die Freude bei Touristen und Einheimischen ist riesig", berichtet Reporterin Sarah Ruckhofer aus Hohentauern. Die meisten hätten sich dazu entschlossen, mit ihren eigenen Autos hinauszufahren.

Kinder sitzen in Hohentauern in einem Unimog Foto © Ruckhofer

Freitag, 12:50 Uhr: "Die Reparaturarbeiten an der zentralen 110kV Hochspannungsleitung bei Admont sind derzeit wegen drohender umstürzender Bäume unterbrochen, die Situation vor Ort ist für die betroffenen Monteure zu gefährlich. Hubschrauber sind im Einsatz, um aus der Luft Unterstützung zu leisten und Schnee von den Bäumen zu entfernen", heißt es von der Energie Steiermark. Parallel dazu arbeiten rund 100 Monteure der Energienetze Steiermark und der Energie Steiermark daran, Trafostationen, Stromleitungen und gefährdete Waldtrassen von den Schneelasten zu befreien. Auch für das Wochenende bleiben alle verfügbaren Kräfte in Einsatzbereitschaft. Derzeit seien bis auf einige einzelne Haushalte alle KundInnen in der Obersteiermark wieder mit Strom versorgt“, so Konzernsprecher Urs Harnik.

Freitag, 12:46 Uhr: Die Landeswarnzentrale geht aufgrund von Messungen davon aus, dass derzeit in den von starken Niederschlägen betroffenen Gebieten der Steiermark die jeweiligen Höchstgrenzen für die Belastbarkeit der Dachstühle nirgends erreicht werden. Bei ordnungsgemäß errichteten Gebäuden bestehe daher derzeit keine Einsturzgefahr. Allerdings erreichen die errechneten Schneelasten inklusive der Prognose bis Dienstag in manchen Gemeinden 70 bis 80 Prozent der höchstzulässigen Werte. Es kann punktuell daher Sinn machen, präventiv Dächer von ihren Lasten zu befreien. Unmittelbare Gefahr in Verzug im Sinne des Katastrophenschutzgesetzes besteht aber nicht.

Gemäß ÖNORM B 1991-1-3 gibt es in Österreich vier unterschiedliche Schneelastzonen, wobei innerhalb jeder einzelnen Zone je nach Seehöhe unterschiedliche Höchstgrenzen für die Belastbarkeit des Dachstuhles festgelegt sind.

Freitag, 12:40: "Die Steiermark ist nicht gesperrt, es ist ärgerlich, dass hier in sozialen Medien ziemlich viel Dummheit verbreitet wird", sagt Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer auf die Frage einer deutschen Reporterin. Weiters erklärte er, alle würden hoffen, dass am Nachmittag klar werde, ob Lawinensprengungen durchgeführt werden können. "Es werden Korridore geschaffen, dass man in die Gemeinden besser hinein kann. Die Versorgung funktioniert", so der Landeshauptmann. "Auf den bekannten Skiorten von Schladming bis Haus wird mir gesagt, dass es tolle Pisten gibt. Die Lage sei in einigen Gebieten prekär, "aber alle sind eingeladen, in der Steiermark weiter Urlaub zu machen".

Freitag, 12:33: Die Lawinensprengungen auf der Planneralm mussten unterbrochen werden, weil die Sicht wieder schlechter wurde. Am Nachmittag gibt es eventuell die nächsten Versuche. Die Planneralmstraße bleibt weiterhin geschlossen.

Auch Wildtiere haben mit den Schneemassen ihre Not. Jäger konnten einen fast zur Gänze verschütteten Hirsch retten.

Freitag, 12:26: Um 13 Uhr startet Erkundungsflüge nach Radmer. Um 14:30 Uhr sind dann Flüge mit Lebensmitteln und Treibstoff an Bord geplant.

Freitag, 12.19 Uhr: Die Pyhrnautobahn ist jetzt zwischen dem Bosrucktunnel und der Mautstelle gesperrt. Ein Hubschrauber ist im Einsatz, um Schnee von den Bäumen zu fegen.

Freitag, 12:15 Uhr: Die B114 wird jetzt geräumt:

Die Räumung der B114 geht los Foto © Ruckhofer Freitag, 11:40 Uhr: In Hohentauern sammeln sich derzeit Touristen beim Gasthaus Moscher. Wie sich jetzt herausgestellt hat, ist es doch möglich, die bisher gesperrte Bundesstraße B114 von St. Johann nach Hohentauern zu räumen. Die Touristen können den Ort also mit ihren eigenen Fahrzeugen verlassen. Die Räumung der Straße durch den Straßendienst hat bereits begonnen und soll zwei Stunden dauern. Die Straße soll offen bleiben, bis die Lawinenkommission die Öffnung widerruft - die Sperre war nach einer Befliegung aufgehoben worden. Jene Personen, die kein Auto haben, werden vom Bundesheer transportiert.

27 Leute vom Bundesheer sind laut Einsatzleiter Karl Heinz Tatschl (Bild) im Einsatz. Ein Hubschrauber fliegt aktuell trotz Sturm, wie unsere Reporter Sarah Ruckhofer und Markus Leodolter berichten.

Evakuierungen: Heute starten die Transporte aus Hohentauern

Freitag, 11:09 Uhr: Lkws des Bundesheeres mit Versorgungsgütern in St. Johann:

Lkw-Kolonne des Bundesheeres in St. Johann Foto © Leodolter Freitag, 10:50 Uhr: Das Bundesheer konnte bereits mehrere Flüge absolvieren: Ein Erkundungsflug zum Stoderzinken war erfolgreich, eine eingeschlossene Person konnte dabei hinausgeflogen werden. Der Flug zum Loser musste hingegen abgebrochen werden. Aktuell sind Hubschrauber unterwegs zur Planneralm sowie in Johnsbach, wo ein Techniker zur Reparatur einer Stromleitung abgesetzt wird. Das Ergebnis des Erkundungsfluges zum Stoderzinken folgt in Kürze.

Was die derzeitigen Schneelasten auf den Dächern betrifft gibt es noch Luft nach oben, wie die untenstehende Grafik zeigt. Wer nach Ö-Norm gebaut hat, braucht sich daher im Moment nicht allzu sehr zu sorgen.

Eine Grafik zu den Schneelasten auf den Dächern Foto © Zamg Freitag, 10:10 Uhr: Update vom Bundesheer: Seit 8 Uhr starten von Aigen aus die Hubschrauber zu Erkundungs- und Versorgungsflügen. Es stehen dort heute drei Alouette III und zwei AB 212 zur Verfügung. Am Nachmittag wird Verteidigungsminister Mario Kunasek am Hubschrauberstützpunkt erwartet.

Ein Alouette des Bundesheeres Foto © Bundesheer Freitag, 9:38: Lawinen-Abgang auf die Gesäuse Bundesstraße: Vor wenigen Minuten ist eine große Lawine auf die Gesäuse Bundesstraße abgegangen, die bis in die Enns reicht. Der Abgang war im Bereich Gesäusebundesstraße nach Hieflau Ausgang aus Gesäuse. Menschen und Häuser sind nach ersten Informationen nicht betroffen. Dieser Teil war aus Sicherheitsgründen schon gesperrt worden. Michael Schickhofer betont: "Die großen Sicherheitsvorkehrungen sind absolut notwendig. Alle Straßensperren sind weiter unbedingt einzuhalten. Wer sich über die Straßensperren hinwegsetzt, begibt sich in Lebensgefahr, wie wir im Gesäuse sehen können."

Freitag, 9:20: Die ersten Hubschrauber sind unterwegs, wie die Landeswarnzentrale mitteilt. Derzeit sind noch 2270 Personen von den Straßensperren betroffen. Ab 13 Uhr plant das Bundesheer die Evakuierung der Urlauber aus dem Bereich Hohentauern: Hier ein Überblick über das Vorhaben.

Freitag, 8:55 Uhr: Wenn es das Wetter zulässt, sind für heute Lawinensprengungen geplant. Das ist nicht ungefährlich, aufwendig und teuer, wie eine Expertin von der Universität für Bodenkultur Wien erklärt.

Freitag, 8:50 Uhr: Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer ist derzeit auf dem Weg nach Mariazell, um sich ein Bild der Lage zu machen. Später kommt er nach Vordernberg und Bad Aussee.

Freitag, 8:45: Den großen Schneemengen sind auch einige Schulskikurse zum Opfer gefallen. Nicht immer ist es bisher gelungen, eine Alternative zu finden.

Freitag, 8:40 Uhr: >> Klicken Sie hier << , um zu den aktuellen Störungsmeldungen im Bahnverkehr der ÖBB zu gelangen. Eine Übersicht vom frühen Vormittag:

Aktuelle Störungen im Streckennetz der ÖBB Foto © oebb.at Freitag, 8:20 Uhr: In Eisenerz und Radmer kämpft man auch noch mit einem anderen Problem: Wegen der Straßensperren kann vielerorts die Milch nicht abgeholt werden. Wie sich die Bauern zu helfen wissen und was die Hühner damit zu tun haben lesen Sie hier.

Freitag, 8:10 Uhr: Die Lawinengefahr wurde in den am meisten betroffenen Gebieten vorübergehend von der höchsten Stufe 5 auf die zweithöchste Stufe 4 zurückgestuft. In den Nordalpen und den Niederen Tauern herrscht aber laut Lawinenwarnzentrale immer noch große Lawinengefahr. In den südlichen Gebirgsgruppen herrscht erhebliche oder mäßige Lawinengefahr. Das Hauptproblem sei Triebschnee in allen Expositionen, der sich in den letzten Tagen gebildet hat. Aus steilem Fels- und Schrofengelände lösen sich immer noch spontan oder durch geringe Zusatzbelastung große und sehr große Schneebrettlawinen, die auch exponierte Verkehrswege gefährden.

Die aktuelle Lawinensituation. Die Gefahr ist noch immer groß Foto © Lawinenwarndienst Steiermark

Freitag, 7:50 Uhr: Das Bundesheer wird auch in den nächsten Tagen helfen: Die Bezirksverwaltungsbehörde Liezen hat die Soldaten zur Schneeräumung von Dächern angefordert. Das Bundesheer wird in Halbzugstärke für die nächsten zwei bis drei Tage Einsatzkräfte zur Assistenz nach Johnsbach mithilfe einer Luftbrücke verlegen. Ebenfalls um Dächer von der Schneelast zu befreien hat die Bürgermeisterin von Eisenerz das Bundesheer angefordert. Es wird in Zugstärke bis kommenden Sonntag zur Assistenz nach Eisenerz vorrücken. Dies berichtet die Landeswarnzentrale.

Freitag, 7:20 Uhr: Derzeit schneit es in der nördlichen Obersteiermark noch leicht, und Hubschrauberflüge zur Versorgung und Erkundung der Lawinensituation sind noch nicht möglich. "Ab dem späten Vormittag bis gegen Mittag schaut es aber gut aus, dass zumindest im Bezirk Liezen Flüge erfolgen können", sagt Hannes Rieder von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg). Das Wetter werde von Westen nach Osten hin besser, im Gebiet Hochschwab, Salzatal, Mariazell könne es sein, dass erst am sehr späten Nachmittag die tiefe Wolkendecke aufgeht und so Flüge möglich werden. Dort sei es auch noch windiger.

Freitag 7:10 Uhr: Die weiterhin aktuelle Liste der Straßensperren von der Landeswarnzentrale:

Straßensperren B146 Gesäusestraße im Bereich Hieflau B138 Phyrnpassbundesstraße zwischen Liezen und Kirchdorf L738 Planneralmstraße L704 Sölktal ab Stausee KW Sölk B146 Gesäusestraße Admont / Hieflau Richtung Johnsbach u. Gstatterboden Verbindungsstraße zw. Johnsbach u. Bachbrücke/Gstatterboden B115 Eisenstraße Präbichl L711 Ramsau zwischen Pension Bartlbauer und Filzmoos ab KM12,8 Untertalstraße von Schladming kommend ab GH Tetter ins Untertal Obertalstraße von Schladming kommend ab Anwesen Windbacher ins Obertal Gemeindestraße Wildalpen nach Hinterwildalpen Gemeindestraße Wildalpen nach Rothwald L744 Mooslandlstrasse Eisenbahnkreuzung L715 Lausserstrasse zwischen Ober- und Unterlaussa Hochschwabstrasse zwischen Wildalpen und Weichselboden B320 Ennstal Bundesstraße zwischen Trautenfels und Espang L117 Pfaffensattel zwischen Semmering und Rettenegg L701 Koppenpass zwischen Bad Aussee und Obertraun (OÖ) B114 Triebenpass zwischen Trieben und St. Johann am Tauern Zufahrt nach Zwanzenbichl Ardningalmstrasse B75 Glattjochstraße - Hinterwald ab Lahergraben L725 Birnbergstraße und Vordere Ramsau L127 Radmer Blaastraße zum Loser L113 Niederalpl Passhöhe bis Aschbach B117 Zwischen Weng bei Admont und St. Gallen B71 Sperre des Zellerrains L714 Zwischen Unterer und Oberer Palfau L706 Sperre der Loserstraße in Altaussee ab Kilometer 6 B20 Sperre über den Seeberg ab Mittwoch, 4 Uhr früh B24 Hochschwabstraße - Salzatal Franzbauer und Wildalpen B117 Buchauer Straße zwischen Weng und St. Gallen gesperrt B146 Gesäusestraße zwischen Kreisverkehr Liezen und Autobahnauffahrt A 9 B25 Erlauftalstraße Mooslandl-Gams von km 84 bis km 82,3 Rottenmann: Gemeindestraße Mödringerbürcke bis Selzthal (Angaben ohne Gewähr)

Donnerstag, 20.24 Uhr: Hoffen auf den Freitag. "Eine Entspannung ist in den Modellen relativ gut abgesichert. Ich gehe davon aus, dass wir gutes Flugwetter haben werden", so Christian Pehsl von der Zamg. Neben den Hubschraubern des Bundesheeres stehen morgen auch vier Hubschrauber des Innenministeriums zur Verfügung: Neben einem steirischen Hubschrauber der Flugeinsatzstelle Graz, werden morgen deshalb noch drei weitere Polizeihubschrauber aus Salzburg, Klagenfurt und Wien für den Einsatz bereit stehen.

Apropos Hubschrauber: Auf der Inntalautobahn befreite heute Donnerstag ein Blackhawk-Hubschrauber Bäume von Schneemassen. Das spektakuläre Video davon gibt es hier.

Donnerstag, 19.54 Uhr: Reporterin Sarah Ruckhofer war am Donnerstag im abgeschlossenen Ort Hohentauern. Ihre Reportage lesen Sie heute in der Kleinen Zeitung. Hier vorab ihre Fotos:

Hohentauern: So sieht es aktuell im eingeschlossenen Ort aus

Donnerstag, 19.32 Uhr: Polizeihubschauber sind startklar. Insgesamt vier Hubschrauber des Bundesministeriums für Inneres stehen morgen Freitag für Einsätze anlässlich der aktuellen Wettersituation für den Einsatz bereit. Die für morgen prognostizierte Wetterbesserung dürfte voraussichtlich erstmals umfangreichere Flüge zulassen. Neben einem steirischen Hubschrauber der Flugeinsatzstelle Graz, werden deshalb noch drei weitere Polizeihubschrauber aus Salzburg, Klagenfurt und Wien für den Einsatz bereit stehen. Dabei sind neben Erkundungsflügen mit Lawinen- und Wetterexperten auch Versorgungsflüge geplant.

Donnerstag, 19.05 Uhr: In der Landeswarnzentrale werden schon jetzt in Abstimmung mit dem Bundesheer Maßnahmenpläne entwickelt, wie die großen Schneemengen beseitigt werden könnten. Es laufen auch Vorbereitungen, wie vorzugehen ist, wenn es zu einer starken Schneeschmelze kommen sollte. In Mariazell wurden bereits mehrere Tausend Lkw-Ladungen voll Schnee aus der Stadt gebracht. Trotzdem sucht man nach weiteren Lastwagen und vor allem nach einer starken, leistungsfähigen Schneefräse.

Donnerstag, 18.14 Uhr: "Aktuell in Österreich" (ORF) berichtet: In der Obersteiermark sind viele Ortschaften von der Aussenwelt abgeschnitten, derzeit sind Versorgungsflüge des Bundesheers schwierig bis unmöglich. Aber in einem kurzen Zeitfenster ist am Donnerstag ein Hubschrauber aufgestiegen und hat ein Urlauberehepaar gerettet.

Aktuell in Österreich - Urlauberpaar gerettet +

>>> Rückblick auf die Ereignisse des gestrigen Tages <<<