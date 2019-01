+++ Noch schneit es leicht +++Hubschrauberflüge sollten zunächst im Bezirk Liezen möglich werden

Facebook

Schneeräumung im eingeschneiten Vordernberg © APA/ERWIN SCHERIAU

Seit Jahresbeginn gönnt das Winterwetter den Obersteirern keine Verschnaufpause, zum Teil gab es hier in einer Woche schon mehr Niederschlag als in Graz in einem halben Jahr.

Am heutigen Freitag sollte sich ein kurzes Wetterfenster auftun. Die Hoffnungen der Einsatzkräfte liegen darauf, dass Versorgungsflüge und Lawinensprengungen möglich sind.

In vielen Bereichen der Obersteiermark ist die Lawinengefahr weiterhin sehr hoch.





Hier die Geschehnisse im Live-Ticker:

Freitag, 7:20 Uhr: Derzeit schneit es in der nördlichen Obersteiermark noch leicht, und Hubschrauberflüge zur Versorgung und Erkundung der Lawinensituation sind noch nicht möglich. "Ab dem späten Vormittag bis gegen Mittag schaut es aber gut aus, dass zumindest im Bezirk Liezen Flüge erfolgen können", sagt Hannes Rieder von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg). Das Wetter werde von Westen nach Osten hin besser, im Gebiet Hochschwab, Salzatal, Mariazell könne es sein, dass erst am sehr späten Nachmittag die tiefe Wolkendecke aufgeht. Dort sei es auch noch windiger.

Donnerstag, 20.24 Uhr: Hoffen auf den Freitag. "Eine Entspannung ist in den Modellen relativ gut abgesichert. Ich gehe davon aus, dass wir gutes Flugwetter haben werden", so Christian Pehsl von der Zamg. Neben den Hubschraubern des Bundesheeres stehen morgen auch vier Hubschrauber des Innenministeriums zur Verfügung: Neben einem steirischen Hubschrauber der Flugeinsatzstelle Graz, werden morgen deshalb noch drei weitere Polizeihubschrauber aus Salzburg, Klagenfurt und Wien für den Einsatz bereit stehen.

Apropos Hubschrauber: Auf der Inntalautobahn befreite heute Donnerstag ein Blackhawk-Hubschrauber Bäume von Schneemassen. Das spektakuläre Video davon gibt es hier.

Donnerstag, 19.54 Uhr: Reporterin Sarah Ruckhofer war am Donnerstag im abgeschlossenen Ort Hohentauern. Ihre Reportage lesen Sie heute in der Kleinen Zeitung. Hier vorab ihre Fotos:

Hohentauern: So sieht es aktuell im eingeschlossenen Ort aus

Donnerstag, 19.43 Uhr: Kurioser Einsatz. Die Feuerwehr Miesenbach musste einem Lkw gleich zweimal aus der Patsche helfen – einmal davon gemeinsam mit der Birkfelder Wehr. Am Wildwiesenweg kam der Lkw an zwei nahe beieinanderliegenden Stellen von der Straße ab. Mehr hier!

Donnerstag, 19.32 Uhr: Polizeihubschauber sind startklar. Insgesamt vier Hubschrauber des Bundesministeriums für Inneres stehen morgen Freitag für Einsätze anlässlich der aktuellen Wettersituation für den Einsatz bereit. Die für morgen prognostizierte Wetterbesserung dürfte voraussichtlich erstmals umfangreichere Flüge zulassen. Neben einem steirischen Hubschrauber der Flugeinsatzstelle Graz, werden deshalb noch drei weitere Polizeihubschrauber aus Salzburg, Klagenfurt und Wien für den Einsatz bereit stehen. Dabei sind neben Erkundungsflügen mit Lawinen- und Wetterexperten auch Versorgungsflüge geplant.

Donnerstag, 19.24 Uhr: Die Feuerwehr Mössna St. Nikolai berichtet über einen ereignisreichen Tag im Sölktal:

Donnerstag, 19.05 Uhr: In der Landeswarnzentrale werden schon jetzt in Abstimmung mit dem Bundesheer Maßnahmenpläne entwickelt, wie die großen Schneemengen beseitigt werden könnten. Es laufen auch Vorbereitungen, wie vorzugehen ist, wenn es zu einer starken Schneeschmelze kommen sollte. In Mariazell wurden bereits mehrere Tausend Lkw-Ladungen voll Schnee aus der Stadt gebracht. Trotzdem sucht man nach weiteren Lastwagen und vor allem nach einer starken, leistungsfähigen Schneefräse.

Donnerstag, 18.14 Uhr: "Aktuell in Österreich" (ORF) berichtet: In der Obersteiermark sind viele Ortschaften von der Aussenwelt abgeschnitten, derzeit sind Versorgungsflüge des Bundesheers schwierig bis unmöglich. Aber in einem kurzen Zeitfenster ist am Donnerstag ein Hubschrauber aufgestiegen und hat ein Urlauberehepaar gerettet.

Aktuell in Österreich - Urlauberpaar gerettet +

