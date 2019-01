Zwei Primarärzte, Thomas Alber und Dietmar Enko, wurden am Donnerstag am LKH Hochsteiermark Leoben offiziell vorgestellt.

Neue Primarärzte am LKH Hochsteiermark Leoben: Thomas Alber (Urologie, r.) und Dietmar Enko (Labordiagnostik) © Johanna Birnbaum

Um eines vorweg zu nehmen: Die Ausbildungen und beruflichen Stationen der beiden neuen Primarärzte Thomas Alber (Urologie) sowie Dietmar Enko (Chemische und Medizinische Labordiagnostik) lesen sich wie ein Auszug aus dem Leben mehrerer Menschen.

Ihr fachliches Wissen und Können sowie ihre sympathische Art, mit der sie sich an Donnerstag bei ihrer offiziellen Präsentation am LKH Hochsteiermark in Leoben vorgestellt haben, lässt auf eine gute Zukunft der beiden Abteilungen schließen.

Eine Zukunft, deren Wurzeln in der Vergangenheit gut gepflegt wurden, wie auch Thomas Alber, neuer Leiter der Urologie, bestätigte. „Ich habe durch meinen Mentor und Vorgänger Thomas Colombo nicht nur fachlich sehr viel gelernt, sondern auch, dass für gute Arbeit ein hervorragendes Team notwendig ist, verbunden mit exzellenter Ausbildung“, erklärte er. Seine Schwerpunkte sieht er im weiteren Ausbau der Laparoskopie, der Kinderurologie und der optimalen Behandlung von Harnsteinen.

Patienten muss man so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Thomas Alber

Dietmar Enko sieht sich auch als Kopf eines engagierten Teams, wo das Miteinander zählt: Jüngere Mitarbeiter sollen ihre Ideen einbringen können, die gepaart mit der Erfahrung der älteren Mitarbeiter zum Wohle der Patientinnen und Patienten in deren Behandlung einfließen. Auch eine intensive Zusammenarbeit mit der Pathologie sei wichtig, so der neue Leiter des Zentrallabors Hochsteiermark.

Ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, um für Menschen da zu sein. Dietmar Enko

„Das Labor der Zukunft ist eine Wissensdrehscheibe, der interdisziplinäre Austausch mit allen klinischen Abteilungen ist wichtig“, bekräftigte Enko, dem die Ausbildung des medizinischen Nachwuchses ein weiteres Anliegen ist.

Thomas Alber Geboren: 1978 in Graz Familienstand: verheiratet, zwei Kinder (bald drei) Ausbildung: Medizinstudium an der Karl-Franzens-Universität Graz; Studienaufenthalte in Padua und New Orleans. Auszeichnungen: Beste schriftliche Facharztprüfung 2011; Europäische Urologenprüfung in Brüssel; Oberarzt und Ausbildungsarzt an der Abteilung für Urologie Leoben. Hospitanzen in Tübingen, Hamburg, Barcelona, Dresden, Innsbruck, Linz, Klagenfurt und Baden..

Dietmar Enko Geboren: 1973 in Judenburg Familienstand: Lebensgemeinschaft, ein Sohn Ausbildung: Med-Studium Karl-Franzens-Universität Graz; Facharzt für Medizinische und Chemische Labordiagnostik; Facharzt für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin; Studium Medizinrecht und Krankenhausmanagement 2017: Habilitation an der Medizinischen Universität Graz Auszeichnungen: „Best Presentation Award“ beim Weltkongress der Gesellschaften für Pathologie und Labordiagnostik in Kyoto/Japan.

