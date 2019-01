Facebook

Wetterbedingte Straßensperren über den Präbichl und in die Radmer stellen Arbeitnehmer vor Probleme © LR Max Springer

Arbeitnehmer, die in der Radmer oder in Eisenerz wohnen und zum Arbeiten nach Leoben oder in einen Ort auspendeln müssen, haben aufgrund der gegenwärtigen Schneeverhältnisse und den damit in Zusammenhang stehenden Straßensperren ein Problem: Sie kommen seit Tagen nicht mehr zu ihrer Arbeitsstätte. Es mag sich vielleicht mancher über unvorhergesehne freie Tage freuen, aber die meisten plagt dabei ein etwas ungutes und unsicheres Gefühl.

