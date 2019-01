Facebook

Präsentierten in Niklasdorf die Regionalakademie: Skerget, Leichtfried, Sandler (v.l.) © SPÖ

Die Vorbereitungen auf das Wahljahr 2020 mit Gemeinderats- und Landtagswahlen in der Steiermark haben begonnen. Die SPÖ-Regionalorganisationen Bruck-Mürzzuschlag und Leoben-Eisenerz setzen dabei auch auf „frisches“ Personal für die Gemeinderäte, vor allem auf junge Menschen unter 30, aber auch Quereinsteiger. Um diesen ein Grundgerüst für eine politische Arbeit mitzugeben, wurde die Regionalakademie Obersteiermark-Ost ins Leben gerufen.

Mit dem Zusammenschluss der beiden Bezirksbildungsorganisationen sollen die Kräfte in der östlichen Obersteiermark gebündelt werden, wie Jörg Leichtfried, Regionalvorsitzender der SPÖ Bruck-Mürzzuschlag, gestern im Veranstaltungszentrum Niklasdorf erläuterte. Eine enge Zusammenarbeit sei aufgrund der Veränderungen der jüngsten Zeit notwendiger denn je, meinte Leichtfried und verwies auf die geänderte politische, gesellschaftliche, aber auch berufliche Landschaft – Stichwort Industrie 4.0.

Startschuss am 26. Jänner

Die Regionalakademie besteht aus fünf Modulen. Der Start erfolgt am 26. Jänner mit einem Seminar im Kultursaal in Oberaich, parallel zur SPÖ-Ideenmesse. Die Teilnahme ist kostenlos, angesprochen werden alle Interessierten, die den Grundsätzen der SPÖ nahestehen. Eine Parteimitgliedschaft ist nicht erforderlich.

Bisher gab es in Bruck-Mürzzuschlag bereits zwei solcher Akademie-Durchgänge, in Leoben-Eisenerz einen. „Nun wollen wir das Know-how in den beiden Regionen bündeln: Wie gehen wir in die Wahl, wie gewinnen wir die Wahl?“, nennt Marcel Skerget, Regionalbildungsvorsitzender von Bruck-Mürzzuschlag, einen Grund für die erste gemeinsame Akademie.

Seine Kollegin in Leoben-Eisenerz, Birgit Sandler, weist auch auf einen anderen Aspekt hin: „Die Leute sollen wissen, worauf sie sich einlassen, und was es bedeutet, im Gemeinderat zu sein oder wie viel Zeit das beansprucht.“

