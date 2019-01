Hamsterkäufe Tankwagen in Eisenerz eingetroffen: Jetzt auch wieder Diesel für Privatpersonen

Facebook

Sujetfoto © AP

An der A1 Tankstelle in Eisenerz gab es am Montag für Private keinen Diesel mehr, 5000 Liter wurden für Einsatzkräfte auf Wunsch der Gemeinde zurückgehalten. „Es kam zu Hamsterkäufen, es wurde viel mehr verkauft als an durchschnittlichen Tagen“, so Erich Fischer von Pronto Oil, der Schwesterfirma von A1. Deswegen kam es zum Engpass. Die übliche Lieferung über den Präbichl war gestern aufgrund der Sperre nicht möglich. "Von steirischer Seite gibt es keine Möglichkeit, dass wir hereinkommen."