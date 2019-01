Situation in der Obersteiermark nicht entspannt ++ Erste Lawinen auf Straße ins Sölktal ++ In Radmer 500 Personen von der Außenwelt abgeschnitten ++ Derzeit Schnee und Regen ++ Lawinengefahr weiter auf Stufe 4 ++ Häuser evakuiert ++ Versorgungsflüge durch das Bundesheer durchgeführt ++ Sperre der B 320 bleibt aufrecht ++

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Versorgungsflug in Sölktal konnte erfolgreich durchgeführt werden © HBF/Peter Lechner

Auch am Montag bleibt die Situation in den eingeschneiten Gebieten in der Obersteiermark angespannt. So gab es im Raum Eisenerz über Nacht rund 20 Zentimeter Neuschneezuwachs. In der Landeswarnzentrale hofft man, endlich Erkundungsflüge mit den Lawinenkommissionen durchführen zu können. Doch derzeit lässt es das Wetter (Schnee bzw. Schneeregen, schlechte Sicht) noch nicht zu. Der Lawinenlagebericht weist weiterhin Warnstufe 4 (groß) für die gesamten Nordalpen oberhalbt der Waldgrenze aus. In den Niederen Tauern herrscht Stufe 3 (groß). Zumindest konnte sich die Schneedecke durch die steigenden Temperaturen etwas setzen.

Einsatzbesprechung in der Landeswarnzentrale

Am Sonntagvormittag flog ein Hubschrauber des BMI in das Murtal, um in der Nähe zu sein, sobald sich ein Wetterfenster öffnet. Wir haben kein klares Lagebild, die Lage bleibt absolut dramatisch", sagte Michael Schickhofer (SPÖ) mittags bei einer Besprechung in der Landeswarnzentrale in Graz. Katastrophenschutzreferent Schickhofer: "Wir wissen nicht, was sich am Grimming abspielt." Sicherheitssperren wurden zur Vorsorge verordnet. Alles hoffte schon am Vormittag auf ein Wetterfenster, damit erste Erkundungsflüge durchgeführt werden können.

Katastrophenschutzreferent Michael Schickhofer und der Leiter der FA Katastrophenschutz und Landesverteidigung Harald Eitner Foto © Katrin Schwarz

Diese Erkundungsflüge wurden schon seit Tagen erwartet, denn erst dadurch kann man sich ein genaues Bild von der Situation verschaffen. Ein Hubschrauber des BMI wurde gegen Mittag ins Murtal überstellt. Am Vormittag sah es so aus, als ob zumindest im Pölstal eine Befliegung möglich sein werde. "Bis zu zwei Hubschrauber sind startklar. Sobald die Wetterlage am Nachmittag es zulässt, werden Versorgungsflüge durchgeführt", so Oberst Gerhard Schweiger vom Militärkommando Steiermark.

Bundesheer und Feuerwehr: Start des Versorgungsfluges in der Sölk +

"Unser Hotspot ist weiter das Gebiet um den Grimming", erklärte Josef Dick, Bezirkshauptmann des Bezirk Liezen. Durch die Hubschrauberflüge - auch Mitglieder der Lawinenwarnkommission waren an Bord - sollte auch die Situation an der B 320 beurteilt werden. "Es wird versucht ins Sölktal durchzukommen bzw. im Bereich des Grimmings Lawinensprengungen durchzuführen", so Oberst Schweiger. Hubschrauber befanden sich in der Luft "es wird zumindest versucht", erklärt Schweiger.

Flüge abgebrochen

Gegen 14 Uhr war dann klar, dass ein erster Erkundungsflug abgebrochen werden musste, eine Alouette war gestartet. Es zeigte sich aber, dass Rinnen und Hänge voller Schnee sind. Das Gutachten der Lawinenwarnkommission ergab, dass die Sperre der B 320 aufrecht bleibt. Der Flug musste aber abgebrochen werden, weil die Sicht zu schlecht war. Ein Versorgungsflug mit einer zweiten Alouette in Richtung Stein an der Enns gelang besser, die Sicht im Tal dürfte besser sein, erklärte der Katastrophenschutzreferent des Bezirk Liezen Christian Gebeshuber. Auch der Hubschrauber des BMI, der St. Johann am Tauern im Bezirk Murtal anfliegen sollte, musste wieder abdrehen.

Schnee in der Obersteiermark: Versorgungsflug des Bundesheeres gelang Wegen des anhaltend schlechten Wetters in der Obersteiermark mussten Bundesheer und Polizei ihre Erkundungs- bzw. Versorgungsflüge mit Hubschraubern am Sonntagnachmittag einstellen. Bundesheer/Peter Lechner Ein Flug einer Alouette III aus Aigen im Ennstal mit Versorgungsgütern ins abgeschnittene Sölktal gelang. Bundesheer/Peter Lechner Ein Einsatz zur Absprengung einer Lawine am Grimming, um die B320 freizubekommen, musste abgebrochen werden. Bundesheer/Peter Lechner Weitere Bilder! Bundesheer/Peter Lechner Bundesheer/Peter Lechner Bundesheer/Peter Lechner Bundesheer/Peter Lechner Bundesheer/Peter Lechner Bundesheer/Peter Lechner Bundesheer/Peter Lechner Bundesheer/Peter Lechner Bundesheer/Peter Lechner Bundesheer/Peter Lechner Bundesheer/Peter Lechner Bundesheer/Peter Lechner Bundesheer/Peter Lechner Bundesheer/Peter Lechner Bundesheer/Peter Lechner 1/18

Mehrere Hundert Einsatzkräfte sind im Einsatz.

Akute Lawinengefahr: Situation weiter prekär

Die Wetterprognosen

Bis Montagabend wird eine leichte Entspannung der Situation erwartet. Kopfzerbrechen bereitet den Meteorologen jedoch die Nacht auf Dienstag. Bis Freitag sind dann wieder bis zu 50 Zentimeter möglich. „Mit der Situation, die wir jetzt haben, ist jeder Zentimeter zu viel“, so Albert Sudy von der Zamg.

Einige Urlauber ignorierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Sperre und verließen Hohentauern in Richtung St. Johann - mitten durch die Lawinen-Gefahrenzone. Um das zu verhindern, wurden am Sonntag Schutzwälle aus Schnee mitten auf der Fahrbahn errichtet.

St. Johann am Tauern: Bilder aus dem Sperrgebiet

Situation in Leoben

Und auch in Leoben sind einige Ortschaften nicht erreichbar. Die Lawinenkommission in Radmer entschied Sonntagvormittag, dass die L127 m Nachmittag gesperrt wird. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden informiert, wie Bürgermeister Ludwig Gottsbacher erklärt. Im Ort ist auch die ärztliche Versorgung gewährleistet, weil der Arzt Josef Lamprecht im Ort ist, auch die Versorgung mit Lebensmitteln ist durch ein örtliches Geschäft gesichert. Montag Vormittag tritt die Lawinenkommission zur nächsten Besprechung zusammen.

In Eisenerz ist die Freiwillige Feuerwehr Eisenerz mit Unterstützung der Kollegen aus Landl um 14 Uhr in die Eisenerzer Ramsau ausgerückt, um das Dach des JUFA-Hotels von den Schneemassen zu befreien, immerhin liegen dort mehr als zwei Meter Neuschnee.

Meterhoher Schnee: Feuerwehr schaufelte in Eisenerzer Ramsau JUFA-Dach ab

Eisenerz und Hieflau sind aus Richtung Leoben seit Freitag nicht erreichbar. Wobei es die Bewohner gefasst nehmen. „Früher war das ganz normal, dass wir ein Mal im Jahr eingesperrt waren“, erzählt Aurelia Koppler aus Eisenerz. Angst habe sie keine, denn die medizinische Versorgung sei durch das Gesundheitszentrum, das seit Samstagmittag geöffnet ist, gewährleistet. „Und zum Essen habe ich auch genug zu Hause.“ Ralph Plassnegger macht es wie viele Betroffene, er schaufelt meterhohen Schnee weg.

Schneeschaufeln als Wochenendbeschäftigung in Eisenerz Foto © LR Ralph Plassnegger

>> Mehr dazu hier: Entwarnung in Eisenerz: Gesundheitszentrum 24 Stunden in Bereitschaft